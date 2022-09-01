Ветераны спорта из Чувашии выиграли 25 медалей чемпионата России

В преддверии Международного дня пожилых людей ветераны «королевы спорта» Чувашии сделали себе отличный подарок — наши опытные спортсмены завоевали 25 медалей различного достоинства на завершившемся летнем чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов.

Всего в турнире участвовали порядка 500 легкоатлетов со всей страны, сообщили в Минспорте Чувашии. Программа соревнований включала бег на дистанции от 100 м до 1 км, ходьбу на 5 и 10 км, а также различные технические виды. Команда ветеранов из Чувашии завоевала 13 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали.

Среди чувашских сборников успешнее всего выступил Валентин Харитонов, завоевавший в возрастной категории 75-79 лет четыре «золота» в гладком беге на 100, 200, 400 м и в беге с препятствиями на 300 м.

Также на верхней ступеньке пьедестала почета оказались Тамара Краснова (70-74 года) в беге на 5 и 10 км, Мария Ильина (75-79 лет) в беге на 100 м и 200 м и Людмила Михуткина (70-74 года) в ходьбе на 10 км и метании молота. Мария Ильина добавила к своим медалям «серебро» в беге на 400 м, а Людмила Михуткина — второе место в ходьбе на 5 км.

Еще два «золота» в ходьбе на 5 и 10 км в копилку сборной Чувашии добавил Виктор Семенов (70-73 года). Полный комплект наград завоевала Роза Алексеева (65-70 лет). Также медали различного достоинства на счету Льва Петрова (60-65 лет), Алевтины Сударкиной и Надежды Лаврентьевой (55-59 лет), Кронида Михайлова (80-84 года).

Сейчас другие ветераны чувашского спорта продолжают выступления в седьмой Спартакиаде пенсионеров России — более подробный материал об успехах представителей нашей республики в этих соревнованиях читайте в следующих номерах «СЧ».