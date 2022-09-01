Минтруд Чувашии выпустил справочник с перечнем выплат и льгот участникам спецоперации

Таблица с расчетом денежного довольствия военнослужащих и отдельных выплат за участие в специальной военной операции. Информация о льготах и социальных гарантиях участникам спецоперации и членам их семей, а также о дополнительных мерах поддержки, введенных в нашей республике. Все эти сведения собраны в брошюре-справочнике, подготовленной в Министерстве труда и социальной защиты Чувашии. Электронную версию справочника можно скачать по ссылке, а в бумажном варианте он скоро появится в военкоматах Чувашии, сообщили в ведомстве. Напомним, информацию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, можно получить и на горячей линии 122. Она начала работать с 22 сентября, и за это время на нее поступило более 8 тысяч звонков от жителей Чувашии.