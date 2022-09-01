27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя благородному делу – работе с детьми, которая требует огромной ответственности и самоотдачи. Именно от вас, вашей компетентности во многом зависит благополучие каждого ребёнка, воспитание граждан, настоящих патриотов и будущее России.

Создание современных условий для роста и развития детей, обеспечение их безопасности — безусловный приоритет государства. Мы строим и модернизируем детские сады, в том числе в рамках национального проекта «Демография», развиваем сеть учреждений дополнительного образования, создаем условия, чтобы воспитатели и педагоги были вовлечены в инновационную образовательную деятельность, внедряли передовые практики в работу, а их труд оплачивался достойно.

Убежден, что в 2023 году, который объявлен Годом счастливого детства, мы вместе с вами сделаем еще больше для всестороннего развития и самореализации юного поколения.

Благодарю вас за преданность своему делу, умение пробуждать в малышах любознательность, учить их трудолюбию, доброте и уважению к старшим. Желаю новых профессиональных достижений, здоровья, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев