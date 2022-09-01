Вкусам Чувашии от «Вкусов России»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» и ООО «Пряник Цивильского райпо» объявлена благодарность первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут за участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России» в Москве. «Благодаря вашей продукции посетители фестиваля смогли познакомиться с гастрономической культурой вашего региона и открыть для себя новые вкусы России», — говорится в письме. Гастрономический фестиваль «Вкусы России» состоялся в июле в Москве. В экспозиции Чувашской Республики были представлены знаменитый шартан «Чувашский», пряники «Цивильские» и многое другое. Всего в нем приняли участие 286 региональных бренда продуктов питания из 63 регионов России.

Надежда Антонова
Опубликовано: 26 сентября 2022 г.


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