Профессору Владимиру Щедрину — 85!

Владимиру Александровичу Щедрину — профессору кафедры электроснабжения и интеллектуальных электроэнергетических систем имени А.А. Федорова Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, заслуженному энергетику и действительному члену Академии электротехнических наук Чувашской Республики, почетному работнику высшей школы Российской Федерации — исполнилось 85 лет.

В.А. Щедрин родился 26 сентября 1937 года в Курской, ныне Белгородской области. В 1962 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ) и по распределению был направлен в Волжский филиал МЭИ (ВФ МЭИ) ассистентом на кафедру теоретических основ электротехники, а с 17 октября 1962 года назначен одновременно первым деканом электротехнического факультета. Так началась многолетняя неразрывная дружба молодого, энергичного, талантливого В.А. Щедрина и ВФ МЭИ. Вся его последующая учебная, методическая, научная, организационная деятельность — от ассистента до проректора — посвящена родному ВФ МЭИ и выросшему из него ЧГУ, который в эти дни отмечает 55-летие.

С начала работы в вузе В.А. Щедрин был членом ученого совета ЧГУ и участвовал в решении главных задач развития университета. Работая заведующим кафедрой, деканом, директором энергетического института, директором технического института (в рамках ЧГУ), проректором, он активно и ответственно подходил к принятию решений. И неслучайно именно В.А. Щедрину — ответственному секретарю приемной комиссии ВФ МЭИ 1967 года — было предложено осуществить организацию первого набора студентов в ЧГУ. За успешное выполнение этой работы В.А. Щедрин был награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР.

Владимир Александрович окончил аспирантуру МЭИ, выполнил и в 1970 году защитил диссертацию с присуждением ученой степени кандидата технических наук (к.т.н.). Все последующие годы, будучи заведующим кафедрой, деканом, директором института, он помогал своим коллегам в их научной работе. Под его руководством выполнено и защищено 6 кандидатских диссертаций и не менее 10 кандидатов технических наук благодарны ему за оказанную помощь.

В.А. Щедрин был одним из первых руководителей студенческих научных работ и дипломных проектов, которые выполнялись в вычислительной лаборатории ЧГУ в начале 1970-х годов. Декан факультета электрификации промышленности в те годы, он активно способствовал созданию вычислительных центров на факультете. Можно долго перечислять названия ЭВМ, на которых обучались студенты-электроснабженцы.

Под руководством Владимира Александровича принятые решения по развитию университета успешно реализовывались на кафедральном, факультетском, институтском и университетском уровнях, за что все ректоры его уважали. Как известно, аккредитация вуза — одна из самых важных и сложных проблем, и поэтому утверждение сложной аккредитации ЧГУ в 2012 году было поручено Владимиру Александровичу, который успешно с ней справился.

На кафедре электроснабжения промышленных предприятий имени А.А. Федорова под руководством В.А. Щедрина выполнялись хоздоговорные и госбюджетные работы по тематикам: «Оптимизация режимов работы региональной энергосистемы «Чувашэнерго» с ОАО «Чувашэнерго»; «Электрофизические процессы в высоковольтных установках и системах с Истринским отделением ВЭИ имени В.И. Ленина»; «Программа энерго- и ресурсосбережения Чувашской Республики на период до 2020 года».

Можно долго перечислять звания и должности В.А. Щедрина — к.т.н., доцент, декан, заведующий кафедрой, профессор, директор института, проректор по учебной работе, курирующий электро- и радиотехнические специальности, но это и прекрасный, порядочный и жизнерадостный человек с доброй душой, который щедро делится своими энциклопедическими знаниями и с коллегами, и со студентами.

Владимир Александрович не только отличный организатор учебной, учебно-методической работы, но и талантливый ученый, известный специалист в области тензорного анализа, методов диакоптики и оптимизации режимов энергосистем. Он — автор пяти авторских свидетельств СССР на изобретения и более двухсот научных трудов. Учебное пособие «Электромагнитные переходные процессы в электрических системах», автором которого он является, рекомендовано в качестве одного из основных учебников по изучению дисциплины «Электромагнитные переходные процессы».

Свою любовь к профессии инженера-электрика Владимир Александрович передал своим сыну и внуку. Они окончили кафедру электроснабжения промышленных предприятий ЧГУ. Сын Роман работает заместителем начальника службы долгосрочного планирования энергетических режимов системного оператора ЕЭС (г. Москва), внук Павел Воронов — инженер НПП «ЭКРА», к.т.н., доцент, читает лекции на родной кафедре.

Искренне поздравляем дорогого Владимира Александровича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, активного долголетия и семейного благополучия!

Друзья и коллеги