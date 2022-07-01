За неделю в Чувашии собаки покусали 20 человек

С 11 по 19 июля экстренная помощь «скорой» после укуса собак потребовалась двум десяткам жителей Чувашии. Только за 19 число собаки покусали шесть человек, сообщают в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Вопреки стереотипам, лишь в восьми случаях это были собаки, бегавшие по улице без хозяев. Еще в восьми случаях из двадцати это были домашние собаки, от соседских псов пострадали четыре человека. Увы, не всегда пострадавшим удается отделаться легко — 19 июля в Детскую клиническую больницу Чебоксар со множеством открытых рваных ран по всему телу была госпитализирована 8-летняя девочка из Урмарского района. Оказалось, что ребенка покусала домашняя собака, которая до этого агрессию к хозяевам не проявляла. Фельдшеры постарались успокоить испуганную и рыдающую девочку, сделали ей обезболивающий укол и наложили на раны стерильную повязку. Поскольку собака была привита, пострадавшей девочке хотя бы не придется страдать от уколов против бешенства…