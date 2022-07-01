На смену сельским органам управления придут ТОСы

Проект Стратегии развития территориального общественного самоуправления в Чувашской Республике до 2030 года был представлен на Общественном совете при Главе Чувашии. Документ отражает основные направления и этапы совершенствования системы ТОС, их участие в решении задач, стоящих перед муниципалитетами, а также механизмы и инструменты реализации стратегии.

Глава республики Олег Николаев отметил своевременность данного проекта, напомнив, что в этом году состоятся выборы депутатов 19 муниципальных округов, в рамках которых все сельские муниципальные образования перейдут на одноуровневую систему управления. Именно ТОСы могут стать действенной заменой уходящим органам управления сельского уровня. Но в основе своей они должны быть организованы по инициативному принципу. «Задача — организовать реализацию стратегии таким образом, чтобы появились инициативные люди с разных территорий», — отметил Олег Николаев.

При этом инструментом реализации стратегии может стать центр компетенций на базе Совета муниципальных образований. В этом случае помимо методологического сопровождения и обучения центр мог бы разрабатывать и типовые документы — учредительные, внутренние, которые регламентируют деятельность. «Все это нужно организовать на удобной единой цифровой платформе, быстро реагирующей на запросы людей», — подчеркнул Глава республики.