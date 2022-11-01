О ротации глав и больших ожиданиях от муниципальной реформы

Нужны «генераторы идей»

Муниципальная реформа, о необходимости которой в последние годы все время говорили в республике, идет к логическому завершению. На местах сегодня идут выборы глав муниципальных округов, и уже в новый 2023 год муниципальные округа войдут с избранными главами. При этом из Дома правительства идут устойчивые сигналы о том, что власти республики устраивает не вся кагорта нынешних глав администраций районов. Большинство из них, утверждает наш источник, близкий к Администрации Главы региона, останется — продолжат работу в серьезно прибавившем в весе статусе глав муниципальных округов, но кое-кому придется уступить более эффективным управленцам.

Все встанет на свои места

В каждом муниципалитете созданы конкурсные комиссии, половина их членов назначается Собранием депутатов муниципального образования, а другая половина — Главой Чувашской Республики. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности главы муниципального округа, из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса. Комиссия оценивает кандидатов и наиболее достойных представляет Собранию депутатов — оно и делает окончательный выбор.

Если раньше были глава района в лице председателя Собрания депутатов и глава администрации района, то отныне двоевластия на местах не станет — за все будет отвечать глава муниципального округа, он становится единоличным первым лицом власти в округе. Появляется единый механизм управления: один глава, один представительный орган, одна администрация, единый бюджет и план развития территории — один центр принятия решений. И сельские поселения теряют статус отдельных муниципальных образований — они войдут в состав муниципального округа, бывшие их администрации продолжат работу в качестве территориальных отделов окружной администрации.

Вице-премьер правительства Чувашии Алексей Ладыков, имеющий большой и успешный опыт работы на посту главы администрации столицы Чувашии, к которому мы обратились за комментарием, в единоначалии видит только плюсы:

— Считаю, что решение правильное и своевременное. Централизация муниципальной власти в одном лице позволяет закрепить ответственность за развитие и принимаемые решения. Глава муниципалитета априори концентрировал на себе право представлять интересы населения и принимать от его имени решения, совместно с муниципальными депутатами. Глава администрации всегда нес на себе исполнительские функции и непосредственную ответственность за реализацию решений представителей местного самоуправления. Но среди жителей муниципалитета, среди элит не было четкого понимания, кто же принимает решение в муниципалитете — глава города/депутат или глава администрации/сити-менеджер? Отсюда размывание ответственности, разброд и шатания… Сейчас все встанет на свои места.

Целью единой системы публичной власти Глава Чувашии Олег Николаев ставит обеспечение населения всеми стандартами современной жизни — «чтобы эти стандарты были доступными, качественными и безопасными, синхронизированы с иными жизненными процессами, независимо от того, где проживает человек, — в большом городе или в маленьком селе». Для реализации амбициозных задач нужна соответствующая команда. В республике создано расширенное правительство, но многое зависит от «власти на месте» — именно в муниципальных властях руководство республики видит генераторов идей, способствующих качественному изменению жизни в том или ином городе, районе, селе. И как раз с этим не везде все в порядке. В Доме правительства чувствовалась неудовлетворенность работой сити-менеджеров ряда муниципалитетов, и ротации были только вопросом времени.

Разные результаты в равных условиях

Выборы — лучший индикатор самочувствия граждан на той или иной территории, и, безусловно, результаты сентябрьского волеизъявления избирателей стали одним из аргументов для оценки эффективности глав на местах. Впрочем, инструментов, помогающих держать руку на пульсе происходящего в муниципалитетах, сегодня предостаточно. К примеру, социальные сети, которые, не секрет, внимательно отслеживают в Доме правительства, позволяют видеть многие болевые точки в районах и городах.

Возьмем те же государственные программы — их огромное количество: задействуя средства федерального, республиканского бюджетов, можно профинансировать самые разные направления, но, удивляются в региональных министерствах, активность в участии в этих программах проявляют не все города и районы. И это только одна из предпосылок того, что мы имеем насыщенную палитру в развитии муниципалитетов. Разные уровни их развития в равных условиях не устраивают не только низы — население, но и верхи — руководство республики.

— Одинаковые возможности, условия — ресурсы, земля, те же люди, а результат разный, — говорит вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. — И это касается всего — от проектов привлечения инвесторов для вовлечения земельных участков в севооборот до использования возможностей инициативного бюджетирования. Поэтому главам всегда советую учиться у других — перенимать опыт успешных районов. Например, сегодня множество проектов реализуется в Чебоксарском районе, активно работают Батыревский, Янтиковский, Комсомольский, другие районы. А в некоторых — ни одного проекта. Или возьмем самозанятых — тоже совершенно разная картина в разных районах: в одних зарегистрированы сотни, в других — единицы. При том, что регистрация в качестве самозанятого открывает гражданам большие возможности по использованию государственной поддержки.

Процесс пошел

Словом, назрело. То, что разговоры о предстоящей смене власти в ряде муниципалитетов небеспочвенны, уже подтверждаются. На прошлой неделе определились главы двух муниципальных округов. В Урмарах депутаты надежды связывают со своим 56-летним земляком Василием Шигильдеевым, а ядринцы отдали предпочтение 29-летнему Станиславу Трофимову, который до этого возглавлял молодежный отдел администрации г. Чебоксары.

И на этом смена местных глав не закончится. Новые люди, насколько нам известно, должны возглавить также Мариинско-Посадский, Аликовский, Шемуршинский муниципальные округа. Кто возьмет там бразды правления — пока можно только догадываться. Со стороны руководства республики, как отмечают наши источники, помимо всего есть еще и посыл на омоложение состава глав. И ядринский пример — тому подтверждение. И еще: совсем скоро в администрации муниципального округа должна появиться штатная должность советника по молодежи.

При этом и уходящих сити-менеджеров списывать не стоит — в Доме правительства к ним как к отработанному материалу не относятся. «Мы благодарны им за работу. Они все — авторитетные люди, остаются в команде Главы Чувашии. Будут трудоустроены по принципу горизонтальной ротации», — подчеркивает исполнительный директор Совета муниципальных образований ЧР Александр Кузнецов.

Уходить без обиды — это тоже важно. Вице-спикер Госсовета Чувашии Ольга Петрова, участвовавшая в отборе кандидатов на пост главы Урмарского муниципального округа, говорит, что нынешний глава администрации района Дмитрий Иванов не стал выдвигать свою кандидатуру, при этом выражает готовность во всем помогать вновь избранному главе — так и должно быть. Такая поддержка будет на пользу всему району, его жителям.

Кадры решают все

А ожидания от реформированного местного самоуправления, от глав — как новых, так и «выросших» из глав администраций районов — большие. «Муниципалитетам нужны компетентные, амбициозные руководители, — отметил тот же Алексей Ладыков. — Принимать решения без опыта и навыка их реализации достаточно сложно, возникает масса издержек, которые могут касаться как профессиональных компетенций лиц, принимающих решения, так и бюрократических, в хорошем смысле, навыков и опыта взаимодействия в сложной системе межведомственных отношений. Сегодня от эффективности работы муниципалитетов зависит состояние и развитие социальной, транспортной инфраструктуры городов и поселков, порядок в сфере ЖКХ, благоустройство территорий. Поэтому, как человек, более 10 лет возглавлявший столицу Чувашии, рассчитываю на профессионализм, чуткость назначаемых руководителей, умение поддерживать конструктивный диалог с гражданами».

Четкие требования к главам и у депутата Госсовета Чувашии Сергея Семенова: «Считаю, в нынешнее время муниципалитеты должны возглавлять хозяйственники — люди без политической окраски, с современным мышлением, грамотные, разбирающиеся в цифровых технологиях, производстве, умеющие эффективно использовать бюджетные деньги и в то же время привлекать внебюджетные средства. До Олега Николаева, к сожалению, этого не было — глав назначали по партийной принадлежности, своих, приближенных… Нужны люди, заслужившие авторитет, с новым взглядом, которые умеют привлекать лидеров общественного мнения на свою сторону — и тогда все получится».

И, пользуясь случаем, высказался Сергей Павлович о наболевшем — кадровых решениях в родном для него Новочебоксарске: «Снова Матвеева поставили. Ничего личного, но человек уже и сам не хочет — зачем, других нет? В городском Собрании 25 депутатов — есть же молодые. Меняться надо!».

И чтобы без пиара!

Интересно мнение людей, нынче отошедших от дел, но в свое время, возглавляя районные администрации, на своей шкуре испытавших весь груз ответственности за благополучие, скажем так, вверенных им территорий и проживающего там населения. Анатолий Князев, 17 лет жизни отдавший муниципальной службе в Чебоксарском районе, затем занявший пост главы Минсельхоза Республики Коми, себя к выпавшим из обоймы причислять не собирается — «вот поправлю здоровье после Севера, и…» Ну, как говорит известный телеведущий, это совершенно другая история, а на вопрос «какой должна быть муниципальная власть?» у него ответ однозначный: «Во-первых — быть ближе к народу. Знать настроения людей, чем они живут. Многое людям власть навязывает. А оно им нужно — не спрашиваем, и в этом беда современной власти. И не надо пиариться на ровном месте — это людей раздражает. Что сделано сейчас, что делается в этом году — вот это важно, нужно показывать работу реальную. В Коми у нас в традиции были прямые телеэфиры — любой гражданин мог задать вопрос. Не сможешь дать четкий ответ — позор!».

В его «северном» опыте немало сюжетов, которые могут быть полезны для Чувашии. Почему бы их не привнести сюда? «Так никто и не просил», — посмеялся Анатолий Пантелеймонович. Хотя, признал он, глава Чебоксарского района Николай Хорасев не гнушается его поддержкой: советуется, помощи не избегает…

В пользе ротации глав не сомневается и Кияметдин Мифтахутдинов — ныне, как сам говорит, «наслаждающийся в родной деревне отдыхом на пенсии: вот сад поправил, до которого руки много лет не доходили». В свое время он 9 лет руководил администрацией Комсомольского района. Сравнивать муниципальную власть того времени и нынешнюю не стал — просто потому, что «мы — воспитанники советского периода, когда подготовке кадров уделяли особое внимание: нас изучали, готовили. А потом демократия пошла…» Самые грамотные люди сейчас потянулись в бизнес — там можно заработать, поэтому, по его мнению, на работу во властных структурах грамотных и способных людей можно и нужно привлекать только социальными гарантиями и хорошими зарплатами — «мы же хотим, чтобы люди хорошо работали, за низкую зарплату — так не получится».

Учить и растить

Кстати, как раз к теме подготовки кадров: как сообщили из Администрации Главы Чувашии, в республике начал работу обучающий курс для глав муниципалитетов, их заместителей и управляющих делами. И это не какие-то разовые лекции: «курсанты» азы управления муниципалитетами изучают в течение года. Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели высших учебных заведений, выбранных по конкурсу, представители исполнительной власти республики — есть чему и у кого поучиться.

Требований к главам муниципалитетов — вагон и маленькая тележка, отсюда и вопрос: а много ли готовых взвалить на себя эту ношу? По сообщениям с мест, через фильтр конкурсных комиссий по отбору кандидатов на должности глав в некоторых муниципальных округах проходят полтора десятка, а то и более кандидатов. Но одно дело — желать, совсем другое — еще и иметь соответствующую квалификацию. Потому и обратились мы с этим вопросом к главе города Чебоксары Евгению Кадышеву. Своим примером он доказал, что дважды в одну реку войти все-таки можно, но его же пример наталкивает на мысль, что людей, желающих и, главное, способных руководить муниципалитетами не очень-то и много.

— Ротация глав должна соответствовать скорости движения жизни — опережать возникновение возмущений, как внешних, так и внутренних, — уверен Евгений Николаевич. — Шикарный был глава администрации — Алексей Ладыков. И нынешний, Денис Спирин, такой же — настоящие профессионалы своего дела. Таких мало, значит, нужно растить и искать. Руководство муниципалитетом — работа сложная. Приходят люди на личный прием. Нередко просят того, что в данный момент не можем сделать. Аукционы, контракты — нужно время. А ему нужно прямо сейчас… Вот тут и начинается работа с людьми. Она намного сложнее, чем, допустим, проблемы с водопроводом, канализацией — их можно снять в авральном порядке, а вот работа с людьми — это самая тяжелая работа.