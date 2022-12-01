Муниципальная реформа – на завершающем этапе

Муниципальная реформа в республике завершается. С первых дней нового года местное самоуправление будет работать в новом формате. Наш корреспондент беседует с исполнительным директором Совета ассоциации «Совет муниципальных образований Чувашской Республики» Александром Кузнецовым.

— Александр Николаевич, давайте вначале обозначим, чем характеризуется завершающийся этап реформы.

— На сегодня завершены все процедуры по реформированию органов местного самоуправления. Это и публичные слушания, и выборы депутатов муниципальных округов… Сельские поселения прекратили свою деятельность в прежнем виде. Тем не менее, люди на местах, по сути, не ощутили каких-либо негативных последствий от произошедших изменений, что предрекали противники реформы.

Во всех муниципалитетах, кроме Цивильского, состоялись конкурсы по избранию глав округов. Они взялись за разработку уставов, формирование своих команд. Один из важных моментов преобразований – это повышение заработной платы муниципальных служащих, как фактора более высокой мотивации их труда. В пилотных муниципалитетах – Красноармейском и Шумерлинском — повышение на 20 процентов уже произошло. Другая важная цель реформы – устранение лишних барьеров при решении вопросов, с которыми обращается население.

— В соцсетях и СМИ появляются комментарии, будто сейчас непонятно, кто руководит районом, то есть округом – вновь избранный глава или же глава администрации. Ведь последний вроде бы обязан сложить свои полномочия с момента избрания главы округа. Как же должно быть на самом деле?

— Да, мне известны подобные высказывания. Но закон не предусматривает сложение полномочий сити-менеджера сразу после избрания главы округа. Как с правовой точки зрения должна происходить передача власти от старых органов местного самоуправления новым органам, я предложил бы рассмотреть на конкретном примере одного из округов – Алатырского.

Его преобразование в муниципальный округ осуществляется на основании закона от 29 марта 2022 года «О преобразовании муниципальных образований Алатырского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа», вступившего в силу с 9 апреля сего года. Согласно ему, по 31 декабря 2022 года устанавливается переходный период, в течение которого формируются органы местного самоуправления данного округа и урегулируются все иные вопросы. До формирования органов округа полномочия по решению вопросов местного значения вновь образованного муниципального образования на территориях сельских поселений и Алатырского района осуществляют администрации и собрания депутатов района и сельских поселений.

Со дня формирования Собрания депутатов муниципального округа до дня вступления в должность избранного главы его полномочия осуществляет глава Алатырского района – по закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Эти обязанности глава района исполняет со дня первого заседания Собрания депутатов округа до дня вступления в должность избранного его главы. Первое организационное заседание Собрания состоялось 1 октября, где и было принято решение о возложении на главу района обязанностей главы округа. Глава округа может быть избран 25 ноября, приступить к исполнению 20 декабря, вот в этот промежуток времени – с 1 октября по 19 декабря — глава района и исполняет полномочия главы округа. Со дня вступления в должность главы округа прекращаются и полномочия глав сельских поселений.

— А когда перестает работать сити-менеджер?

— Что касается главы администрации Алатырского района – сити-менеджера, то закон не делает специальной оговорки о прекращении его полномочий с момента вступления в должность главы округа. Исходя из требований федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия сити-менеджера могут осуществляться до 31 декабря 2022 года. Это сделано для того, чтобы глава администрации – сити-менеджер мог завершить все муниципальные контракты, финансовые обязательства, кадровые вопросы в отношении сотрудников администрации района. Но глава администрации района может уйти в отставку по собственному желанию и пораньше — с 20 декабря.

Необходимо отметить, что со дня первого заседания Собрания депутатов Алатырского муниципального округа прекращаются полномочия собраний депутатов сельских поселений и района. Выборы депутатов Собрания депутатов округа проводятся не на основании устава района, а на основании статей 3-4 вышеупомянутого федерального закона. Со дня формирования администрации округа прекращаются полномочия администраций сельских поселений. При этом день учреждения администрации округа и день формирования администрации округа могут не совпадать. На практике день формирования администрации муниципального округа устанавливается 30 декабря, чтобы администрация района могла завершить все свои дела.