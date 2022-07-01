Финал Всероссийского фестиваля теле– и радиопрограмм состоялся в Чебоксарах

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Специально к фестивалю ГТРК «Чувашия» разработала наградные статуэтки в виде золотой руки с голубем. Голубь — это символ веры, всего доброго и светлого, что рождают работы участников, утверждают создатели призовых статуэток. А золотая рука — символ мастера своего дела. Чебоксарско-Чувашская епархия учредила свой специальный приз в номинации «Свет Истины». Это — бронзовая копия стоящего у Свято-Троицкого монастыря памятника святителю Гурию Казанскому. По заказу епархии статуэтку-копию сделал автор памятника Алан Гогаев. Уехала эта награда в Ярославль, к авторам фильма «Благое желание длиною в жизнь». Фото Олега Мальцева

В Чувашии впервые прошел финал Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов, теле– и радиопрограмм «Человек и Вера».

Фестиваль, учрежденный холдингом ВГТРК в 2014 году, объединяет СМИ со всей России: государственные и частные теле- и радиокомпании, творческие группы, талантливых авторов. До Чебоксар он проходил в Тобольске, Казани, Вологде, Пскове, Твери, Костроме и Калуге.
«Для нас большая честь принимать фестиваль в Год культурного наследия, объявленный Президентом России, — отметил на церемонии награждения Глава Чувашии Олег Николаев. — Фестиваль «Человек и вера» затрагивает глубинные струны каждого человека, раскрывает сакральные части души. В России и в Чувашии живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Наше многонациональное разнообразие является нашим культурным богатством, пусть непонятным для других стран, но помогающим нам идти по своему пути и преодолевать сложнейшие периоды в истории».

Журналистка ГТРК «Тула» Полина Ермолаева была растрогана до слез, получив главную награду за лучший телевизионный репортаж из рук руководителя Минцифры Чувашии Кристины Майниной. Телесюжет, снятый Полиной, рассказывает о священнике, который в 70 лет научился кузнечному делу и за три года выковал внутреннее обрамление храма и 100 метров забора, который когда-то был украден. Фото Олега Мальцева

«Суть и идея фестиваля в том, чтобы показать духовно-нравственный поиск человека, — напомнил автор проекта и бессменный председатель жюри фестиваля, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. — Человек не может жить без веры, как говорил Иоанн Кронштадтский. Без веры не только в Бога, но и без веры в себя, в своих близких, в свою страну. В работах, представленных на фестивале, показаны простые люди, которые изо дня в день совершают маленький духовно-нравственный подвиг, являя собой пример служения и веры в Отечество».
В этом году фестиваль «Человек и Вера» собрал более 170 работ со всех уголков России. И почти половина дипломов и спецпризов ушла к представителям ПФО — журналистам ГТРК Самары, Саратова и Татарстана. Достались награды и нашим. Репортаж ГТРК «Чувашия» «Навруз в Чебоксарах» был отмечен дипломом в номинации «Лучший радиорепортаж». А уроженка Чебоксар Валентина Поливцева получила спецприз в номинации «Вера в глубинку» — за фильм, снятый на телеканале Совета Федерации «Вместе-РФ» и рассказывающий про небольшое село Кидекша, в котором много веков назад располагалась княжеская резиденция Юрия Долгорукого.

Победительнице в номинации «Вера в глубинку» награду вручил, можно считать, земляк — член жюри фестиваля, депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Валентина Поливцева пообещала сразу же после церемонии позвонить своим героям, жителям села Кидекша, расположенного в пяти километрах от Суздаля, и порадовать их. «Я думаю, они точно так же удивятся, как удивились, когда мы приехали их снимать», — сказала она. Фото Олега Мальцева

С собой гости фестиваля увезли не только призы и подарки, но и яркие впечатления о Чувашии. Надолго запомнится журналистам экскурсия по святым местам, во время которой они побывали в храмах и обителях Чебоксар, Александро-Невском и Тихвинском монастырях. «Поразило то, с какой любовью, трепетом и нежностью люди стараются сохранить свою историю, как трепетно, бережно к ней относятся», — отметил после экскурсии Сергей Коровин из Ярославля. Восхитились участники фестиваля и красивой столицей республики, и Вышитой картой России. «Много слышал про эту карту по центральному телевидению, знал, что это исходит от Чувашии, — рассказал тележурналист из Ижевска Валерий Сидоров. — Но воочию ее увидеть возможности еще не было. Это просто фантастика! Чувашия поражает творческим подходом ко всему».

Опубликовано: 20 июля 2022 г.


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