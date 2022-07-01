Региональное отделение партии «Единая Россия» возглавил Леонид Черкесов

В Чувашском отделении партии «Единая Россия» на прошлой неделе сменился лидер. На XXXIII партийной конференции по итогам тайного голосования новым секретарем избран председатель Госсовета республики Леонид Черкесов. Предшественником Леонида Черкесова на этом посту был сенатор Вячеслав Тимченко, который возглавлял республиканское отделение партии с февраля.

В работе конференции принял участие Глава Чувашии. Олег Николаев напомнил, что в Единый день голосования, 11 сентября, в республике пройдут выборы депутатов 19 муниципальных округов. По его словам, роль партии в этой работе очень важна. Именно партийный фильтр позволяет отобрать людей с безукоризненной репутацией, желающих работать и созидать и имеющих большой опыт.

Также руководитель республики отметил, что народная программа «Развиваем Чувашию вместе», разработанная Чувашским региональным отделением, хорошо дополняет Комплексную программу социально-экономического развития республики, что позволяет синхронизировать и ускорить процессы принятия важных решений для улучшения жизни граждан.

Партийцы обсудили задачи предстоящей в сентябре избирательной кампании и подвели промежуточные региональные итоги народной программы, принятой по наказам избирателей в 2021 году.

Отметим, 55-летний Леонид Ильич — давно на политической арене. В рядах партии «Единая Россия» он состоит с 2004 года. Трудовую деятельность начал врачом-хирургом хирургического отделения Больницы скорой медицинской помощи в 1991 году.

С 2005 года был депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов. В 2010 году избран главой города, а с 2016 по 2021 год отработал один срок в Госдуме России седьмого созыва. С 29 сентября 2021 года — председатель Госсовета Чувашии.