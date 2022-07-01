Финансирование АПК Чувашии увеличилось более чем на треть

Об этом Глава республики Олег Николаев сказал на заседании «круглого стола» в Чебоксарах в рамках выездного заседания Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России.

Поддержка сельского хозяйства в регионе развивается как по объему, так и по наиболее актуальным и востребованным сегодня видам, подчеркнул Олег Николаев. Финансирование АПК на 2022 год на данный момент составляет 4,4 млрд рублей, что на 36% выше первоначально утвержденного на предыдущий год. Госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает 69 направлений поддержки, в том числе 40 федеральных на условиях софинансирования и 29 республиканских — без участия федеральных средств. Успешно реализуются мероприятия по развитию села, его инфраструктуры, поддержки специалистов в сельской местности. Была отмечена важность обобщения лучших отраслевых практик и совместной выработки предложений и законодательных инициатив.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов остановился на достижениях аграриев региона и действующих мерах поддержки АПК и сельских территорий. В соответствии с доктриной продовольственной безопасности основными видами сельхозпродукции республика себя обеспечивает полностью. В том числе картофелем – в 1,8 раза выше уровня потребления, овощами – на 21,4% больше, молока – в 1,45 раза больше, мясом – на уровне потребления, отметил министр. По эффективности сельхозпроизводства Чувашия занимает 5 место в ПФО (29 по России), в том числе 1 место – по картофелю, овощам, 2 – по зерну, молоку, 4 место – по мясу. Индекс физического объема производства в АПК за последние восемь лет вырос на 14,6%.

Отрасль наращивает объемы и несмотря на санкционное давление. По предварительной оценке в минувшем первом полугодии индекс физического объема составит примерно 105%. Выросло производство мяса на 4,1%, молока – на 2,8%, яиц – на 21,8%. Наблюдается положительная динамика финансово-экономических показателей. В частности, средняя зарплата в сельском хозяйстве доведена почти до 80% от средней по экономике республики.

Республика имеет высокий рейтинг в экспортных поставках, При этом шестая часть экспорта региона приходится на агропром. Сегодня продукция АПК Чувашии представлена в 37 странах мира, за последние годы экспорт республики возрос в 4,2 раза.

Увеличение объемов государственной поддержки отрасли способствовало притоку частных инвестиций в сельскохозяйственное производство, что обеспечивает устойчивые темпы развития и модернизации агропромышленного комплекса. Запланирована реализация 118 инвестиционных проектов по строительству производственных объектов на сумму 3,3 млрд рублей. В зоне особого внимания Главы Чувашии – развитие малых форм хозяйствования на селе. Сегодня им предоставляются гранты на развитие семейных ферм, материально-технической базы.

Председатель Госсовета республики Леонид Черкесов отметил продуктивность совместной работы исполнительной и законодательной власти региона по вопросам сферы сельского хозяйства и развития села в формате «расширенного правительства». В разные годы в состав Палаты молодых законодателей входили и представители нашего региона. Один из них сенатор Николай Владимиров, который, опираясь на собственный опыт, подчеркнул значимость работы палаты.

«Совет Федерации особое внимание уделяет развитию агропромышленного комплекса, поддержке сельхозпроизводителей, производителей минеральных удобрений, семенного фонда, – отметил Николай Владимиров. – Эти вопросы стоят на личном контроле председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Сегодняшняя площадка – это хорошая возможность услышать различные предложения, мнения экспертов, обобщить материалы и представить в палату регионов инициативы, которые будут проработаны и воплощены в жизнь в интересах развития агропромышленного комплекса страны».

Председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково города Москвы Александр Сапронов отметил яркий опыт Чувашии в развитии АПК. «То, как развивается здесь сельское хозяйство, какие методы и формы существуют, и как вам удается привлечь молодежь на село – это опыт, с которым каждый из нас уедет в свой регион», — сказал он.

Модератором мероприятия выступил председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Владислав Попов, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.