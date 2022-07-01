13-14 июля состоится выставка «День поля — 2022»

Место проведения — опытные поля Чувашского НИИ сельского хозяйства, что рядом с селом Михайловка в Цивильском районе. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, на традиционной выставке (проводится она с 2006 года) будут представлены экспозиции 60 компаний из 18 регионов страны. Ведущие производители сельхозтехники, оборудования, семян, удобрений, средств защиты растений, а также разработчики инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве покажут в работе комбайны и трактора, проведут презентации, обменяются опытом. Чувашское НИИ подготовило к выставке опытный участок с посевами 250 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Осмотр опытных делянок — одна из интереснейших частей деловой программы Дня поля. А на круглых столах выступят представители науки и производства, эксперты по животноводству и ягодничеству.
Опубликовано: 12 июля 2022 г.
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