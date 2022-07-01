В канун Дня семьи, любви и верности ЗАГСы поделились семейной статистикой

Сколько свадеб в этом году сыграно в Чувашии и в каком возрасте люди вступают в брак? Какие имена выбирают родители своим малышам и сколько двоен родилось в этом году в республике? Интересную семейную статистику накануне Дня семьи, любви и верности специально для «СЧ» подготовили в Госслужбе Чувашии по делам юстиции.

С начала года в Чувашии создано 2166 семей. Статистика органов ЗАГС показывает — самый популярный возраст для вступления в брак у мужчин — 24-32 года, у женщин — 20-26 лет. Но любви все возрасты покорны. Вступают в брак женихи и невесты, которые старше 80 лет. Одна невеста, например, вышла замуж в 78 лет, и один мужчина женился в 89 лет.

Свадьбы в Чувашии будут играть и в День семьи, любви и верности: на 8 июля в целом по республике подано 70 заявлений на регистрацию брака. Наибольшее количество заявлений — 37 — зарегистрировано в Чебоксарах.

В этом году в республике появилось на свет 5049 детей — 2606 мальчиков и 2443 девочки. Есть среди них и двойни — 54, а вот троен пока нет. Многие из этих малышей будут расти в многодетных семьях. Так, по статистике третьи дети в 2022-м родились в 1167 семьях, четвертые — в 284, пятые — в 94, шестые — в 28, седьмые — в 12, восьмые — в 6 и девятые — в 3 семьях.

8 июля совпадает с церковным праздником — Днем святых Петра и Февронии, которые стали символом идеального христианского брака. Их любовь была настолько сильна, что прошла все горести и испытания, не сломалась и не угасла до конца жизни. Про этих замечательных святых в Чувашии помнят. В 2022 году в республике родились девочка, которую нарекли Февронией, и 3 мальчика, названных прекрасным именем Петр.

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ТОП-10 имен, которые чаще всего выбирают родители новорожденных

Для сыновей — Артем, Роман, Матвей, Максим, Иван, Александр, Кирилл, Михаил, Егор, Даниил.

Для дочек — Ева, София, Анна, Виктория, Ксения, Дарья, Варвара, Мария, Анастасия, Полина.