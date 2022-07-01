МОДЕСТ КОЛЕРОВ,

главный редактор ИА REGNUM:

«Чувашии удалось реализовать проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей» быстро, ярко и эффективно. С огромным удовлетворением узнал, что в республике создан научный центр изучения архивных данных. В этом институте можно сконцентрировать большую работу, создать докторский диссертационный совет, в котором, как минимум,

10 докторов могут вырасти на теме Сурского рубежа. Такой шанс необходимо использовать и для создания федерального окружного центра исторической памяти о строительстве оборонительных рубежей. Не в качестве конкуренции, а в качестве живого товарищеского сотрудничества — есть чем поделиться и Пензенской области, и Татарстану, и другим субъектам Федерации. Мы готовы вас всячески поддерживать».