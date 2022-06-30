Форум земляков пройдет в Чувашии в октябре

Соответствующий оргкомитет будет сформирован под председательством Главы республики Олега Николаева, а его первое заседание пройдет на следующей неделе. Об этом было заявлено на вчерашней правительственной планерке.

Напомним, Глава Чувашии в своем Послании Госсовету республики обозначил этот форум как одно из ключевых мероприятий, посвященных Году выдающихся земляков. На одной площадке соберутся земляки, достигшие высоких результатов в разных сферах, живущие в разных точках современного мира. Форум станет демонстрацией главного богатства республики — людей.

28 октября в Чувашии в третий раз пройдет международный фестиваль «Созвездие земляков». Олег Николаев предложил объединить в эти дни еще несколько событий — «Форум земляков» и премьеру оперы «Сурский рубеж», сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.