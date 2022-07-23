Планерка Главы: модернизация школ, ликвидация последствий урагана

22 школы Чувашии дополнительно вошли в федеральную программу модернизации на 2023 год. С учетом уже запланированных к капремонту 141 школы в 2024-2025 годах будут охвачены все требующие обновления образовательные организации. Эти данные были озвучены на вчерашнем еженедельном правительственном совещании под председательством Главы республики Олега Николаева.

По словам и.о. министра образования и молодежной политики Алексея Лукшина, министерством совместно с органами местного самоуправления было проведено обсуждение и согласование требующих капитального ремонта объектов для включения в программу модернизации. Пакет необходимых документов для подачи заявок муниципалитетам необходимо подготовить до начала августа. Местным властям следует взять под контроль ремонт школ, не допускать нарушений графиков и обеспечить окончание работ до начала учебного года, подчеркнул Алексей Лукшин.

Вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов заявил о необходимости более внимательного отношения муниципалитетов к подготовке дефектных ведомостей. В частности, по чебоксарской школе № 12 выявлены дополнительные работы на сумму 9 млн 216 тысяч рублей, которые в смету не вошли. По многим школам в рамках существующих смет просто поменяли виды работ. Это говорит о низком уровне подготовки дефектных ведомостей, заявил министр. В итоге предварительная потребность в дополнительном финансировании по школам в нынешнем году составит 72 млн 163 тыс. рублей, в 2023-м — порядка 185 млн рублей. Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков сообщил, что на реализацию программы модернизации школ в этом году предусмотрено 1,8 млрд рублей.

Олег Николаев высказал неудовлетворение работой, проводимой в муниципалитетах. «Вижу попытки скинуть обязанности с себя. Неоднократно повторял, что ответственность по всем направлениям — от формирования техзадания, подготовки всех необходимых решений, обеспечения авторского надзора остается за вами — как муниципалитетами, так и отраслевыми министерствами. Служба единого заказчика — это инструмент и центр компетенций, который обеспечивает качественное выполнение этой работы», — подчеркнул руководитель региона. Глава Чувашии поручил еще раз оценить потребности по 12 школам, которые должны быть сданы к 1 сентября.

Он также поставил задачу до начала учебного года завершить ремонтно-восстановительные работы в пострадавших от урагана школах. Напомним, в результате грозы с порывистым ветром 27 июня пострадали семь зданий общеобразовательных учреждений в трех муниципалитетах республики. В Ибресинском районе — Новочурашевская средняя школа, в Канашском — Шальтямская школа, в Комсомольском районе — Урмаевская, Чичканская, Сюрбей-Токаевская, Полевояушская и Асановская школы. По предварительным расчетам, нанесенный стихией ущерб оценивается в 9,95 млн рублей.

Как пояснил Алексей Лукшин, преимущественно во всех учреждениях повреждена кровля. В настоящее время проведена очистка от поваленных деревьев и мусора, комиссии оценили суммы средств, произвели расчеты и разработку смет на восстановительные работы. В муниципалитетах уже определены потенциальные подрядчики, которые смогут взяться за работу.

По докладу председателя ГКЧС Чувашии Сергея Павлова, в настоящее время подготовлен и утвержден план аварийно-восстановительных работ, в особенности на социально-значимых объектах. Пострадавшим гражданам предусмотрена материальная помощь в размере 10 тыс. рублей. Олег Николаев поручил ускорить процесс и в кратчайшие сроки выплатить все необходимые компенсации пострадавшим, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.