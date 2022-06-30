В прямом эфире — и открытие мемориала, и форум

Памятник из 38 металлических стел, Вечный огонь, 26 гранитных плит с символикой районов и городов Чувашии — готовый ансамбль мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» жители республики смогут увидеть уже сегодня. Открытие мемориала в Козловском районе, запланированное на 11 часов дня, покажут в прямом эфире на Национальном телевидении Чувашии и в официальном сообществе «Чувашская Республика» в ВКонтакте. Кроме того, 1 июля Чебоксары станут площадкой для проведения Всероссийского форума городов трудовой доблести «Рубежи Победы». Пленарное заседание форума, что начнется в 16.00, также можно посмотреть в прямом эфире на тех же онлайн-площадках, что и открытие мемориала.
Опубликовано: 30 июня 2022 г.
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