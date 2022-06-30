На местном уровне введен режим ЧС

В Чувашии объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Такое решение принято на внеочередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава республики Олег Николаев.

Решение вызвано ураганом, нанесшим существенный ущерб отдельным муниципальным образованиям. Пострадали образовательные и культурные учреждения, частные дома. Наиболее сложная обстановка сложилась в Комсомольском, Ибресинском и Канашском районах. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 47 млн рублей. Олег Николаев дал поручение главам администраций представить данные, подтверждающие характер разрушений, расчеты средств, необходимых для восстановления школ до начала учебного года. Нельзя забывать о людях, чьи дома и постройки пострадали, и оказать им действенную помощь в этой сложной ситуации.