Активными пользователями портала госуслуг сегодня являются 500 тысяч жителей Чувашии

В перечень массовых социально значимых услуг, предоставляемых в республике, вошло свыше 80 услуг, в том числе 34 муниципальных и 48 региональных. Об этом говорилось на очередном заседании Комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий под руководством заместителя председателя Кабинета министров Дмитрия Краснова.

Как отметили в Министерстве цифрового развития Чувашии, сегодня обеспечена возможность предоставления в электронной форме 120 услуг с использованием Единого портала, из них 46 муниципальных. Необходимо доработать административные регламенты, чтобы большинство сервисов работали 24 часа в сутки.

Обсудили и реализацию проектов в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии. В планах республики — внедрение целого ряда информационных систем, в частности для формирования реестра и мониторинга состояния объектов жилищного фонда; для учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии; для пространственного развития инженерного обеспечения.

«Основным условием предоставления финансирования на проекты, реализуемые в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития, является создание высокопроизводительных рабочих мест. В настоящее время совместно прорабатываются правила предоставления субсидии региону на данные цели. В любом случае — это наши возможности, работа в этом направлении должна активизироваться. Такие задачи перед регионами ставит федеральный центр», — приводит слова Дмитрия Краснова пресс-служба Минэкономразвития республики.