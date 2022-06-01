ПСБ обсудил проекты устойчивого развития на Чебоксарском экономическом форуме

Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ принял участие в мероприятии «Стратегическое планирование в призме текущих экономических вызовов» в рамках деловой программы Чебоксарского экономического форума. В своем выступлении он рассказал о развитии проектов устойчивого развития в период трансформации российской экономики и об их влиянии на повышение инвестиционного потенциала региона.

«Происходят экономические преобразования, идет работа над созданием новых российских технологий и импортозамещающей продукции, экспорт и импорт переориентируются на азиатско-тихоокеанский регион. Правительство продолжает принимать решения по стимулированию «зеленой» экономики. В этих условиях проекты устойчивого развития — очень серьезный импульс для социально-экономического развития любого региона, они помогают оптимизировать издержки, поддержать ключевые секторы экономики, создавать экономику замкнутого цикла, эффективно использовать ресурсы», — отметил Антон Дроздов.

Он добавил, что ПСБ активно работает с проектами устойчивого развития: в портфеле банка — финансирование строительства жилой и коммерческой недвижимости по «зеленым» стандартам, поддержка экологического транспорта, энергосбережения на производстве, экологического производства, выпуск «зеленых» облигаций. «Кроме того, мы также работаем над крупным проектом и в Чувашской Республике — ПСБ профинансировал сделку на рынке электроэнергетики региона в объеме 1,8 млрд рублей, что позволит нашему клиенту реализовать такие масштабные «зелёные» проекты, как строительство энергоцентров, электрозаправочной инфраструктуры для Чувашской республики, а также цифровизировать энергетический комплекс за счёт интеллектуальных систем учета в электроэнергетике», — резюмировал Антон Дроздов.

Также спикерами на бизнес-завтраке стали глава Чувашской Республики Олег Николаев, заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов, вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, представители различных ведомств и предприятий.