Антон Дроздов: Развитие промышленных кластеров поддержит процессы импортозамещения

ПСБ принял участие в заседании комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по финансовому рынку на тему «Участие финансовых институтов в реализации национальных целей развития в регионах в условиях санкционного давления». Заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов в своем выступлении отметил высокую роль финансовых институтов и банков в реализации национальных целей развития, а также озвучил необходимые вопросы, которые нужно решить для повышения эффективности работы по реализации промышленных проектов.

Участники обсудили меры государственной поддержки предприятий, развитие финансовых рынков в условиях внешнего санкционного давления, роль банков в развитии инновационно-промышленного потенциала регионов, инструменты финансирования производственных проектов, индустриальных кластеров и системообразующих предприятий.

«Проекты в импортозамещении являются достаточно сложными, капиталоемкими. Банкам важно скоординировать работу с институтами развития при их реализации. Так, мы уже активно работаем с ВЭБ, Фондом развития промышленности, с Агентством по технологическому развитию, различными фондами финансирования НИОКР и другими структурами. Также ПСБ активно взаимодействует со всеми существующими промышленными кластерами, и мы видим, что они крайне эффективно решают задачи по передаче технологий, формированию новых цепочек поставок и обеспечению спроса. Это важные институты, которые нам необходимо поддерживать, в том числе на территории Чувашской Республики», — сказал Антон Дроздов.

Кроме того, по его словам, для эффективной реализации проектов по импортозамещению необходимы механизмы, обеспечивающие устойчивый спрос на промышленную продукцию. Среди таких механизмов – совершенствование госзакупок, внедрение офсетных и offtake-контрактов, которые существенно увеличат привлекательность проектов для инвесторов за счет обеспечения гарантированного сбыта.

Среди вызовов, стоящих перед кредитными учреждениями, Антон Дроздов назвал восстановление международных расчетов между банками и переход на расчеты в национальных валютах в дружественных странах. «Для реализации процесса перехода на расчеты в национальных валютах у нас есть много возможностей, в частности, мы используем Систему передачи финансовых сообщений Банка России. Однако для скорейшего внедрения нацвалюты необходимо усилить взаимодействие на уровне межправительственных структур и международных финансовых институтов. Решение этого вопроса будет способствовать достижению целей национального развития».

В заседании также приняли участие председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава Чувашской Республики Олег Николаев, первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных министерств и ведомств, руководители банков и крупных промышленных компаний Чувашской Республики.