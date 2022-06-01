День тружеников тыла планируют внести в календарь общероссийских памятных дат

Как сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Президенту России Владимиру Путину уже направлено письмо с просьбой поддержать инициативу регионов и внести в календарь общероссийских памятных дат День тружеников тыла. «Это будет достойная память о тех, кто обеспечил Победу в тылу», — подчеркнула Матвиенко.

Вопрос о Дне тружеников тыла рассмотрели на парламентской разминке, сообщил в своем телеграм-канале сенатор от Чувашии, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Владимиров. Он отметил важность проведенной в Совете Федерации тематической выставки «Рубежи Победы», посвященной строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Напомним, именно на этой выставке прозвучало предложение от Чувашии об учреждении Дня тружеников тыла.

Необходимой новую дату в календаре считает и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Победа ковалась не только на линии фронта. Труженики тыла, а это главным образом женщины и дети, внесли не менее героический вклад в общую Победу, — сказал Косачев в интервью телеканалу «Вместе-РФ». — Я уверен, что эта инициатива будет поддержана обществом, надеюсь, будет поддержана Президентом. Мы в Совете Федерации будем делать все для того, чтобы это произошло как можно быстрее».

Кстати

Напомним, в начале июля в Чебоксарах пройдет Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи Победы». Участие в нем примут руководители регионов, представители федеральных органов и министерств, главы 44 городов, удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести». В дни форума запланировано открытие первого в стране мемориала труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе.