24 июня ретро-троллейбус выйдет на маршрут

В День республики в Чебоксарах по маршруту № 1 от проспекта Тракторостроителей до микрорайона «Университет» будет курсировать ретро-троллейбус марки ЗиУ-5 1964 года выпуска.

Ответственная задача управлять «рогатым ветераном» ляжет на плечи Владимира Спиридонова, стаж работы которого в городском троллейбусном управлении составляет внушительные 48 лет. Проехавшись с ветерком, пассажиры старшего возраста получат возможность вернуться в атмосферу далеких 1960-х. А представители подрастающего поколения смогут увидеть город из окон-иллюминаторов, а также потрогать «предка» современного валидатора — кассу самообслуживания для оплаты проезда и компостеры для билетов.

Отследить передвижение раритетного транспортного средства можно в приложении «Умный транспорт», где он будет обозначен как «Ретро 001». Ретро-троллейбус будет курсировать по маршруту № 1 с 9.09 до 18.15. При этом, как уже сообщала администрация Чебоксар, в связи с проведением шествия участников Всероссийской детской фольклориады схема движения маршрута № 1 в определенные часы претерпит изменения.