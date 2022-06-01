ВТБ запустит социальную ипотеку в Чувашской Республике

ВТБ и правительство Чувашской Республики запускают социальную ипотеку, направленную на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. На реализацию программы в ближайшие 2 года регион направит 450 млн рублей, что позволит оказать помощь в улучшении жилищных условий семьям на территории республики. Соглашение об этом на Чебоксарском экономическом форуме подписали заместитель президента − председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и глава региона Олег Николаев.

Новая программа ориентирована на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. В их числе − молодые и многодетные семьи, ветераны, жители ветхих домов. Банк предложит клиентам специальную льготную ставку, сниженную в том числе за счет субсидии из бюджета республики. Реализация программы рассчитана до конца 2023 года.

«ВТБ стратегически важно запускать проекты, укрепляющие социальное и экономическое положение регионов. Льготные кредиты позволяют охватить большее число потенциальных заемщиков и поддержать их при покупке жилья. Новая социальная ипотека является частью универсального совместного проекта с ДОМ.РФ. Подобные программы до конца года мы планируем реализовать в пяти регионах страны. В Чувашии адресную помощь, в первую очередь, получат жители с невысокими доходами и те, кто столкнулся со сложными жизненными обстоятельствами. Запуск социальной ипотеки позволит правительству республики эффективнее решать задачи по обеспечению жильем социально незащищенных категорий и придаст новый импульс развитию рынка жилой недвижимости региона. По нашей оценке, льготная ипотека в регионе поможет улучшить жилищные условия для нескольких тысяч человек», − заявил заместитель президента − председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

«Одной из стратегических задач правительства республики является постоянное улучшение качества жизни населения, и ее важнейшая составляющая — это качественное комфортное жилье. Доступ к нему обеспечивает новая программа социальной ипотеки, которую мы запускаем в партнерстве с ведущими финансовыми институтами страны. Программа позволит обеспечить в этом году порядка 150 семей из социально незащищенных категорий граждан доступными условиями приобретения жилья и станет логичным дополнением к уже действующим мерам поддержки. В настоящее время в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития жителям республики оказываются денежные выплаты для первоначального взноса по ипотечному кредиту в размере 20%. В прошлом году такую помощь получили 272 семьи Чувашии, в 2022 на текущий момент – 138», — отметил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Ранее ВТБ и ДОМ.РФ договорились о запуске социальной ипотеки, направленной на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Условия уже действуют в Ростовской области, воспользоваться льготами при жилищном кредитовании во втором полугодии смогут жители Московской, Нижегородской и Самарской областей.

ВТБ объявил о запуске новой банковской стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Программа объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.

Уже в июле в рамках стратегии банк реализует комплекс мер, направленных на поддержку семей с детьми. Клиенты, у которых с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года родится третий или последующий ребенок, смогут получить в ВТБ ипотеку всего под 3%. При этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту банка. Программа действует до конца 2022 года. Помимо предоставления льготных условий по ипотеке, банк окажет заемщикам с детьми нефинансовую помощь. Все дети в семье, включая новорожденного, бесплатно получат от банка страховку на случай онкологии.