Праздник улицы — праздник деревни

Жители улицы Заовражной Московского района Чебоксар 13 июня отметили ее 325-летний юбилей. Когда-то она была деревней, а потом стала «городом»…

Деревня за большим оврагом

Улица Заовражная — самый отдаленный уголок Московского района. Расположена на северо-западной окраине Чебоксар, за глубоким оврагом (по его дну протекает речка Шупашкарка) на берегу Волги. Коренные жители привычно называют ее Заовражное: «Это она сейчас улица, а раньше была деревня».

Деревня Заовражное появилась к западу от Чебоксар в конце XVII — начале XVIII веков. Своим рождением она обязана Свято-Троицкому мужскому монастырю (основан в 1566 году по указу Ивана Грозного для проповеди православия среди народов Поволжья). Служители монастыря начали строиться на правобережье Волги, западнее Чебоксар, в 1722 году. Первоначально селение называлось Выселок, затем за ним закрепилось название Заовражное, так как от Чебоксар его отделял Большой овраг (так он называется на «Плане генерального межевания…» 1793 года).

Правда, монастырю деревня принадлежала недолго. В 1764 году по приказу Екатерины Второй и земли монастыря, и крестьяне были переданы государству. Причиной стало «чрезмерное распространение свободных от налога церковных земель, снижавшее доходы казны». И до 1927 года деревня находилась в составе Чебоксарской волости Чебоксарского уезда…

Как утверждают краеведы, у каждой деревни своя история, порой даже очень непростая. Такова она и у Заовражного.

Вчера в районе, сегодня в городе

Новая история деревни началась после Октябрьской революции. В октябре 1927 года был образован Чебоксарский район. Деревня Заовражное вошла в состав Протопопинского сельского совета района, куда кроме нее были причислены деревни Заводская, Рябиновка, Селиваново и Новоилларионово. В ноябре 1938-го сельсовет был переименован в Заводской.

В декабре 1961 года решением Президиума Верховного Совета Чувашской АССР Заводской сельсовет Чебоксарского района был передан в административное подчинение горсовета, а после образования в Чебоксарах административных районов (1973 год) Заовражное подчинили Московскому райсовету. Но перипетии на этом не закончились. В мае 1978 года деревня оказалась в составе Чандровского сельского совета. Вместе с селениями Чандрово, Заводская, Новоилларионово, Рябинка, Селиваново «трудилась» в составе совхоза «Чебоксарский»… И только в апреле 1997-го соглашением между администрациями города и района Заовражное, а также вышеназванные деревни и поселок Новые Лапсары были исключены из перечня населенных пунктов республики как фактически слившиеся с территорией города Чебоксары.

Так деревня Заовражное стала улицей, хотя по-прежнему напоминает деревню — здесь преобладает малоэтажная частная застройка, а вокруг расположились садоводческие товарищества.

Помнят о прошлом, строят планы на будущее

С историей деревни Заовражное на празднике относительно молодых обитателей улицы познакомили коренные жители. Да и само юбилейное торжество стало возможным благодаря их инициативе. Бросили клич, скинулись все вместе и накрыли столы около обелиска уроженцам деревни Заовражное, погибшим в Великой Отечественной войне…

Как рассказал местный житель Алексей Иванов, праздник получился душевным, в лучших народных традициях. Под гармошку и гитару вспоминали прошлое, говорили о настоящем, задумывались о будущем… Сам Алексей Адольфович жителем Заовражной стал 15 лет назад: «Переехал сюда из города, однако предки мои из деревень Голодяиха (ныне часть Сосновки) и Кочаково (на месте которой теперь стоит тракторный завод). Нашлись родственники и здесь, так как исторически жители всех девяти русских деревень в окрестностях Чебоксар вместе работали в колхозах, встречались на сенокосе, справляли свадьбы…»

По его словам, жители Заовражной живут дружно, можно сказать, одной большой семьей. Всегда выручают друг друга, возникающие вопросы решают сообща. Так, лет пять назад население частного сектора Заовражной участвовало в программе софинансирования по обновлению дорожной сети. Никто в стороне не остался.

Сегодня же многих жителей Заовражной волнует будущее местной детворы. Раньше дети ходили учиться в 59-ю школу, что на улице Лебедева, 13. Но когда на карте Московского района Чебоксар появился микрорайон «Волжский-3», учеников из Заовражной перевели в школу номер 48 (ул. Мичмана Павлова, 50/1), так как в 59-й стало тесно. «Но теперь-то в «Волжском-3» есть своя школа — филиал гимназии номер 5 (построен в 2019 году), значит, школа разгрузилась, и ребят с нашей улицы можно было бы вернуть в 59-ю, — говорят жители Заовражной. — Она намного ближе, всего-то через овраг».

Дети — это наша надежда. Именно им сохранять и приумножать традиции улицы и деревни, говорят местные жители, надеясь, что город к ним вплотную все же не подойдет…