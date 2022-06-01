Кто прописан в вашем доме?

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Все мы знаем, кто прописан. Так думала и пожилая женщина, проживающая в Моргаушском районе, но очень ошибалась…

С конца прошлого года к ней на домашний адрес стала приходить корреспонденция на совершенно незнакомого ей человека. Проверкой занялась местная прокуратура. Выяснилось, что в доме женщины уже более 10 лет прописан житель сопредельного государства. При этом родственником или знакомым хозяйки он не был, а самое главное — согласия на регистрацию незнакомца в своем доме хозяйка не давала. Прокуратура в судебном порядке признала иностранца не приобретшим право пользования жильем сельчанки и в дальнейшем проконтролирует снятие его с регистрационного учета. А сейчас выясняет, каким образом мужчина смог оформить свою фиктивную регистрацию. Кстати, до этого уже был аналогичный случай прописки гражданина сопредельного государства в чужом доме без ведома кого-либо.

Опубликовано: 15 июня 2022 г.


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