Флешмоб и серебряные монеты

Призыв руководителя театра «Русская песня» приходить на концерты в чувашских нарядах не остался не услышанным. Практически на каждом выступлении артистов фестиваля-марафона «Песни России» можно увидеть людей и в современных костюмах с чувашской вышивкой, и в старинных нарядах, украшенных серебряными монетками.

Как раз эти монетки и заинтересовали солиста ансамбля «Русская песня» Арсения Климова. Перед концертом в селе Янтиково он подошел к местной пенсионерке в колоритном народном одеянии, поинтересовался, правда ли украшения на нем старинные? «Старинные, серебряные,— подтвердила хозяйка костюма. — Слышишь, как звенят хорошо!» «А не украдут вас в таком ценном наряде?» «Не украдут! — не полезла в карман за словом бойкая пенсионерка. — У меня охрана, встает рано!»

Возможности и Надежду Бабкину послушать, и себя показать в народном костюме у жителей республики на этой неделе еще будут. Сегодня, 15 июня, фестиваль-марафон «Песни России» приедет в Цивильск, завтра — в Красные Четаи, 17 июня — в Кугеси и 18 июня — в Козловку. Напоминаем — начало концертов в 19 часов, но приходить лучше пораньше, чтобы успеть поучаствовать во флешмобе в чувашских нарядах.