Песня как культурный код

Что такое народные распевки и правильное вокальное дыхание, как происходит интеграция диалектов в песни разных регионов и почему народное творчество можно считать культурным кодом россиян? Об этом и о многом другом рассказала на мастер-классе в Чебоксарах Надежда Бабкина.

Несмотря на праздничный день (проходил мастер-класс 12 июня), зал Театра юного зрителя был полон. Послушать народную артистку России пришли и любители фольклора, и профессионалы: руководители и участники народных коллективов, преподаватели творческих факультетов и их студенты. Разговор шел не только о пении и песнях — об особенностях народных танцев рассказал пришедшим на мастер-класс победитель четвертого выпуска шоу «Страна талантов», артист ансамбля «Россияне» Антон Безлуцкий. А затем теорию подкрепили практическим занятием — самые отважные слушатели мастер-класса вышли на сцену вместе с артистами театра «Русская песня».

Кто на этом замечательном уроке народного творчества побывать не сумел, не огорчайтесь — Надежда Бабкина проведет в Чувашии еще один мастер-класс. Состоится он 17 июня в новочебоксарском ДК «Химик», начало в 13 часов.