В Чебоксарах проходит хоккейный «Кубок Единства»

Стимулы для будущих чемпионов

Проходящий в эти дни хоккейный «Кубок Единства» — яркое событие для Чебоксар. И как знать, может через годы вместе со спортивными звездами на лед выйдут и повзрослевшие чебоксарские мальчишки — те, что тренируются сейчас в хоккейных секциях и спортшколах.

Детский хоккей в столице Чувашии развивается успешно благодаря, в том числе, поддержке местных властей. Так, благотворительный фонд главы города Чебоксары Олега Кортунова недавно выделил средства на приобретение удобной и качественной формы для 35 детских хоккейных команд , чтобы ребята могли тренироваться с комфортом . За успехами своих «подшефных» глава города следит внимательно — приходит на детские хоккейные турниры , участвует в награждении лучших команд.

— Я вижу, как юным чебоксарцам нравится играть в хоккей, как они совершенствуют свое мастерство и как хотят побеждать, — говорит Олег Кортунов . – Очень радует , что в городе растет достойная спортивная смена . И вполне возможно, что кто-то из сегодняшних участников детских турниров станет в будущем профессиональным спортсменом, звездой хоккея, и прославит наш город и республику на всю страну и даже мир.

Развитие детского хоккея в столице Чувашии оценили и участники « Кубка Единства». « Я впервые приехал в Чебоксары , и был приятно удивлен тем, как активно в городе поддерживают юных хоккеистов», — говорит актер Иван Муллин, сыгравший главную роль в известном спортивном сериале «Молодежка». А организатор звездного турнира и руководитель московской хоккейной команды ветеранов подразделений специального назначения «Гранит» Николай Иванов подчеркивает — для него очень важно, что «Кубок Единства» проходит именно в Чебоксарах. « Во-первых Чувашия – моя малая родина , — говорит он. – Во- вторых, власти Чебоксар в частности, глава города Олег Кортунов, активно поддерживают развитие детского хоккея. Для юных хоккеистов турнир с участием спортивных звезд — это отличный стимул стремиться к новым вершинам, новым спортивным успехам . И мы приложим все силы, чтобы «Кубок Единства» в дальнейшем стал ежегодным» .