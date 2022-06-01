Полиция Чебоксар патрулирует набережную на электромобилях

На прошлой неделе чебоксарские полицейские впервые выехали на патрулирование территории на миниатюрных электромобилях «Вольтус». Еще тогда компактные автомобили вызвали большой интерес у жителей города. А вчера на набережной Волги правоохранители вместе с представителями городской администрации представили техническую новинку, которая отныне будет использоваться при патрулировании в одном из любимых мест отдыха горожан и гостей столицы.

Как сообщили в управлении МВД России по городу Чебоксары, нести службу на Московской набережной будут два электромобиля. Этот экологически чистый и бесшумный транспорт вмещает четырех человек и развивает скорость до 25 км/час. Работает от аккумуляторов, подзарядить которые можно от обычной «комнатной» розетки. Электромобили оборудованы кондиционером, что «будет весьма комфортно не только для полицейских, но и для нарушителей» — отметили в ведомстве.

По словам начальника УМВД России по городу Чебоксары майора полиции Александра Темнова, использование этих машин позволит обеспечить максимально быстрое реагирование на сообщение о происшествии и оказание помощи гражданам. Патрулировать на них будут четверо полицейских — по два сотрудника на каждый электромобиль. Пока неизвестно, как будут работать электромобили зимой, но для них уже приобретена зимняя резина.

Как уже сообщала «СЧ» ранее, два электромобиля будут следить за порядком на Красной площади и Московской набережной. Мэрия приобрела эти машины за 3,8 млн. рублей по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары».