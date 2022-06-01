Чувашия участвует в крупном цифровом форуме

Перенимаем опыт, делимся успехами

В Беларуси продолжается XXVIII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022, стартовавший на площадке «Минск-Арена» 6 июня. Свои разработки и технологии презентуют государственные организации и частные компании, в том числе и из нашей республики. А одним из спикеров выступает руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина.

«Для нас участие в ТИБО — бесценная возможность обменяться полезным опытом с коллегами, ознакомиться с позициями ведущих экспертов в области информационных технологий и обсудить передовые тенденции цифровизации в прямом и открытом диалоге», — подчеркнула Кристина Андреевна на официальном открытии, отметив, что Чувашия впервые принимает участие в таком крупном и важном мероприятии.

В первый же день форума открылась специализированная выставка. Ведущие отечественные и зарубежные компании показали новейшие достижения ИТ-индустрии, технологические инновации и решения для использования в разных отраслях экономики. Чувашию представили IT-компании «Алькона», Digital агентство HI-TECH MEDIA и «Кейсофт».

Также на площадке ТИБО проходит IV Евразийский цифровой форум «EADF». На пленарной сессии «Формирование общих рынков стран Евразии: цифровой формат интеграции» Кристина Майнина рассказала, что в Чувашии разработана и утверждена Стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления. По количеству включенных в нее отраслей наша республика занимает второе место среди регионов России, а по числу проектов — первое.

«При этом отдельную ставку мы делаем на развитие «сквозных» технологий. Так, в рамках реализации стратегии цифровой трансформации будут внедрены проекты с использованием искусственного интеллекта и больших данных», — заявила руководитель Минцифры Чувашии. По ее словам, совсем скоро в республике запустят 10 проектов по направлениям: городская среда, строительство, сельское хозяйство, экология, благодаря чему ожидается качественное преобразование отраслей, повышение эффективности бизнес-процессов и создание новых рабочих мест в республике.

Подробнее успехами в реализации проектов цифровой трансформации в регионе Кристина Майнина поделилась в секции «Цифровая экономика». «В Чувашии около 700 ИТ-компаний, многие из них экспортируют свои разработки как в другие регионы, так и в другие страны мира», — сообщила она. Не случайно, по оценке Минцифры России, республика входит в число регионов с высоким уровнем «цифровой зрелости».