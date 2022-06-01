Пользуясь служебным положением…

Не перевелись еще чиновники, руководители организаций, которые используют должностные полномочия для своего личного блага. А мы об этом узнаем из уголовных дел, фигурантами которых они становятся, или из прокурорских проверок.

Главу поселения отправят в отставку?

По требованию прокуратуры Красночетайского района суд обязал депутатов Испуханского сельского поселения рассмотреть вопрос об отставке главы, допустившей в своей работе конфликт интересов.

С просьбой провести проверку в отношении главы обратились местные жители. Дело в том, что администрация поселения заключила контракт на строительство системы водоснабжения в деревне Жукино. При этом по указанию главы поселения водозаборная скважина и водозаборная система в рамках исполнения контракта были построены на территории домохозяйства, принадлежащего ее умершей близкой родственнице. При этом глава поселения имела право унаследовать этот земельный участок. То есть у нее появилась возможность получить и использовать водозаборные системы, построенные на участке за бюджетные деньги.

Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов не принимались. По результатам проверки прокуратура внесла в адрес Собрания депутатов сельского поселения представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Народные избранники отреагировали, главу поселения привлекли к дисциплинарной ответственности — строгому выговору.

Однако прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его в судебном порядке, требуя обязать депутатов рассмотреть вопрос об отставке главы поселения за совершение коррупционного проступка. Кстати, в ходе судебного разбирательства она передала земельный участок с водозаборными системами в собственность администрации сельского поселения. Несмотря на это, суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав Собрание депутатов рассмотреть вопрос отставки главы поселения на ближайшем заседании.

Коммерсант получал «минималку»

А 37-летний директор коммерческой организации из Новочебоксарска признан виновным в мошенничестве при получении субсидии с использованием служебного положения лично для себя. Следствием и судом установлено, что в апреле 2017 года, чтобы получить государственную субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, он решил уменьшить свой реальный фактический доход. Для этого коммерсант изготовил фиктивную справку о своей среднемесячной заработной плате, занизив ее до суммы минимального размера оплаты труда.

Затем эту справку вместе с другими документами супруга директора (конечно же, не осведомленная о его преступных действиях) подала в центр предоставления мер социальной поддержки населения. И там приняли решение о назначении семье субсидии. В результате с мая по октябрь 2017 года из бюджета республики на счет супруги директора было перечислено более 22,5 тысячи рублей, «которые он присвоил и распорядился ими по своему усмотрению». Коммерсант в ходе предварительного следствия и в суде дал признательные показания. В качестве наказания суд приговорил его к штрафу в 45 тысяч рублей. Факты противоправной деятельности злоумышленника выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Новочебоксарску.

Украла деньги престарелой подопечной

В Чебоксарском районе теперь уже бывшая заведующая стационарным отделением Центра социального обслуживания населения, что в деревне Курмыши, ради корысти не пожалела престарелую подопечную. Следствием и судом (СУ СКР по Чувашии) установлено, что с августа 2018 года по май прошлого злоумышленница похитила с вверенной ей на хранение банковской карты 86-летней женщины, проживающей в центре, более 50 тысяч рублей, которые присвоила и потратила на собственные нужды. В ходе следствия она признала вину и возместила потерпевшей причиненный ущерб. Судом приговорена к полутора годам условного лишения свободы.

В служебном подлоге обвиняется начальник отдела регионального филиала Россельхозцентра. По версии следствия, с октября 2018 по январь 2019 года обвиняемый «из карьеристских побуждений» фальсифицировал табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда своего заместителя, который являлся родственником руководителя указанного филиала и в то время находился на стационарном лечении, а значит, свои трудовые обязанности не исполнял.

В итоге заместителю начальника отдела были необоснованно начислены и выплачены более 100 тысяч рублей. Следствие по делу уже завершено, материалы направлены в Калининский районный суд Чебоксар, сообщили в СУ СКР по Чувашии.