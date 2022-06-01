Превышение полномочий дорого обходится

Верховный суд республики оставил без изменения приговор в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии республики Александра Ефремова.

Ранее он был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к полутора годам условного лишения свободы. Кроме того, суд взыскал с него более 21 млн рублей ущерба и запретил занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет. Установлено, что чиновник с декабря 2016 по март 2017 года, «явно превышая свои должностные полномочия», подготовил, согласовал и передал ресурсодобывающей организации документы, предоставляющие право на проведение сплошной рубки лесных насаждений на участке (3,63 га), расположенном на территории Шемуршинского лесничества. Хотя этот земельный участок относился к категории защитных, противоэрозионных лесов, и сплошная рубка там была запрещена. Но она произошла, вырублено лесных насаждений объемом более 930 кубометров, государству причинен ущерб на сумму более 15,6 млн рублей.

В 2017 году замминистра также согласовал и передал другой ресурсодобывающей организации документы, разрешающие разработку и добычу песка в водоохранной зоне реки Суры, что тоже было запрещено действующим природоохранным законодательством. Полученные документы позволили организации незаконно добыть более 35 тысяч кубометров строительного песка с причинением ущерба государству в размере более 5,4 млн рублей.

Защитник и осужденный обжаловали приговор, приводя доводы о необоснованном привлечении к уголовной ответственности. Однако определением судебной коллегии по уголовным делам ВС республики доводы апелляционных жалоб защиты об отмене приговора и оправдании осужденного оставлены без удовлетворения.