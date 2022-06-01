Упавшая с постамента памятника И.Я. Яковлеву плита задела ребенка

Вечером в минувший вторник шестилетняя девочка получила травму ноги, гуляя в Чебоксарах в сквере около Национальной библиотеки. С постамента памятника И.Я. Яковлеву, установленного в сквере, на нее упала облицовочная плита. Девочку с травмой ноги (ушиб и ссадина на голени) доставили в медучреждение, там ей оказали необходимую помощь и отпустили домой, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Прокуратура установила, что памятник находится на балансе городского Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а его обслуживание поручено ООО «Зеленстрой». В связи с ненадлежащим обслуживанием монумента и отсутствием должного контроля со стороны заказчика за исполнением контракта прокуратура внесла в адрес управления и организации представления с требованием устранить нарушения и не допускать их впредь. Сейчас подрядчик уже приступил к ремонту постамента памятника.