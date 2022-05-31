Марат Никитин: «Это действительно надо видеть»

Завтра стартует XV Чебоксарский международный кинофестиваль

Мастер-класс супруги Константина Райкина, актрисы театра «Сатирикон» Елены Бутенко-Райкиной и творческая встреча с композитором Эдуардом Артемьевым. Круглые столы с ведущими представителями киноиндустрии, в числе которых продюсеры Дмитрий Пиркулов, Степан Бурнашев и актерский агент Елена Брагина, и, конечно же, несколько десятков кинопоказов. 2?июня в столице Чувашии открывается XV Чебоксарский международный кинофестиваль.

Для многих жителей республики праздник кино в Чебоксарах — это не только знакомство с новинками кинопроизводства, но и атмосфера невероятного духовного единения, когда после сеанса хочется обменяться мнением о картине и вместе поаплодировать ее создателям. Все это так нужно нам сейчас, когда в мире, плотно опутанном межнациональными связями, прочно вошло в привычку чудовищное деление на своих и чужих, а свобода давно перестала быть «осознанной необходимостью». Обе конкурсные программы (игрового, этнического и регионального кино) также являют собой образец завидной творческой сплоченности и дружбы народов: тут бок о бок соседствуют Италия, Бельгия, Индия, Франция, Сербия, Швейцария, Косово, Иран, Армения, Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан.

Богато и многолико показана Россия — фильмы из Якутии, Осетии, Крыма, Тывы, Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, а также из Воронежской, Оренбургской, Ивановской и Свердловской областей сплелись в самобытный красочный венок. Есть здесь и Чувашия, которую представляют документальные ленты Артема Чубукова «Сурский рубеж», Виктора Чугарова «Интеллектуальное искусство» о скульпторе Владимире Нагорнове и художнике Анатолии Рыбкине к Году выдающихся земляков, комедия о деревенских женщинах юмориста Виктора Петрова «Кинори пек» (Как в кино), вошедшие во внеконкурсную программу.

А вот в сам конкурс попал «Соучастник» — социальная драма о трудных подростках, которых кривая дорожка, чувство полной вседозволенности и опасные криминальные связи привели за решетку. И хотя сценарий основан на событиях, произошедших в Канаше около двадцати лет назад, режиссер картины, лауреат фестивалей «ISFF» (Нью-Йорк), «Золотой Витязь» (Симферополь), дважды гран-призер Всечувашского кинофестиваля «Асам», автор фильмов «Никита», «Хорло», «Такая странная любовь», «FUGA» и еще свыше десяти работ Марат Никитин уверен, что у вопросов морали нет срока давности.

— Разборки, сходки, вымогательство, убийство, заседание суда… Сразу спрошу: зачем всю эту «чернуху», которой в нашей жизни и без того хватает, вытаскивать на экран и тратить на нее бесценные двадцать минут короткого метра, где каждая секунда на счету?

— Смотря что считать «чернухой». Творчество Достоевского, например, в свое время тоже называли этим неприятным словом, которое у многих вызывает чувство брезгливости, отторжения, нежелания вникать в материал. Однако сегодня мы понимаем, что на темы, поднимаемые в его произведениях, важно и нужно говорить. Хотя бы для того, чтобы на миг остановиться, задуматься и сделать правильный выбор, ведь ошибка порой может дорого стоить.

— Не сомневаюсь, что молодые люди, которые посмотрят твой фильм, этот выбор непременно сделают — уж очень достоверно на экране показана современная реальность, актеры погружаются в предлагаемые обстоятельства с такой увлеченностью и глубиной, что хочется воскликнуть: «Верю». Кстати, кто эти ребята? Широкому кругу зрителей известна только исполнительница роли матери Наталья Ахмед из Театра юного зрителя.

— Да, она — единственная профессиональная актриса, все остальные, включая Максима Осипова и Леонида Владимирова, сыгравших главных героев Шпагу и Мамонта, занимаются в моей мастерской.

— Как тебе удается заставить их жить в кадре, настраиваться на нужный эмоциональный лад, а иногда даже выворачивать себя наизнанку?

— Съемки «Соучастника» длились относительно недолго, всего четыре дня, что потребовало предельной концентрации от всей команды и особенно артистов, да и сама форма короткометражки диктует свои правила — уложить в несколько мгновений экранного времени целую историю с экспозицией, развитием, кульминацией, развязкой. Наверное, во многом при общении с учениками мне помогает то, что помимо Высших режиссерских курсов во ВГИКе (мастерская режиссеров Владимира Меньшова, Владимира Тумаева и сценариста Наталии Рязанцевой. — Прим. ред.) и киношкол Германа Сидакова и Александра Митты я защитил диплом по специальности «Социальная педагогика (психология)». Вместе мы ставим спектакли в набирающем сегодня популярность жанре плейбека, где действие строится на чистой импровизации, занимаемся актерским мастерством, кинорежиссурой, познаем тонкости монтажа, операторской работы, учимся внутренне раскрепощаться, рефлексировать и выражать свои мысли с помощью средств сценической выразительности. В результате ребята делают успехи не только перед камерой, но и за ней. В частности, девятиминутная лента моей воспитанницы Марины Тихоновой «А когда, если не сейчас» о девушке-полицейском и ее напряженных отношениях с коллегами получила приз как «Лучший короткометражный фильм» на V Всечувашском кинофестивале «Асам», чем я безумно горжусь.

— А что сейчас готовишь ты?

— В планах — создание картины по мотивам повести известного чувашского писателя Михаила Юхмы «Акман анари вырман тул? к?лти» (Несжатый сноп незасеянного поля), проект одержал победу в первом питчинге киносценариев «Асам» и вошел в шорт-лист Международного питчинга в рамках XVII Казанского кинофестиваля. Надеюсь, что у нас все получится и совсем скоро фильм выйдет на радость ценителям национальной культуры.

— Что бы ты пожелал зрителям XV Чебоксарского кинофестиваля?

— Смотрите хорошее кино, вдохновляйтесь, обсуждайте, обменивайтесь впечатлениями, делитесь друг с другом открытиями в сфере киноискусства. А еще обязательно приходите сегодня в Чувашскую государственную филармонию на церемонию открытия и очень трогательный спектакль с Ольгой Кабо и Ниной Шацкой «Пятое время года… Любовь». Я сам вот уже более шести лет принимаю участие в нашем фестивале и могу сказать, что это действительно надо видеть. До встречи на кинопоказах!

КСТАТИ

Все фильмы фестиваля можно будет посмотреть бесплатно, главное, предварительно получить пригласительный билет в кассе кинотеатров, среди которых «Волжский», «Синема-5», «Три пингвина», кинозалы в ДК «Химик», киностудии «Чувашкино», Театре юного зрителя имени М. Сеспеля, а также в Шумерле, Мариинском Посаде, Цивильске, Вурнарах, Канаше, Порецком, Урмарах, Ишлеях, Аликово, Батырево и других уголках Чувашии. Подробности на сайте kino-cap.ru.

Мария Митина