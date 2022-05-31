С исправработ в кафе официантка сбежала, прихватив все ценное

В межмуниципальном отделе МВД России «Алатырский» идет дознание по уголовному делу в отношении жительницы соседнего региона. В родном Нижнекамске девушка была осуждена за наркопреступления и кражу с отбыванием наказания в колонии на территории Чувашии. Поначалу осужденная зарекомендовала себя хорошо и получила послабление режима с возможностью искупить вину трудом. Вот только принудительные работы в одном из кафе города Алатыря оказались для нее непосильной ношей.

Видимо, сказалась несколько расслабленная атмосфера одного из мест отдыха горожан, что еще больше подчеркивало положение осужденной, связанной по рукам и ногам различными ограничениями. И в один из выходных дней, завершив смену, официантка сбежала из кафе, прихватив два ноутбука, смартфон администратора, несколько бутылок дорогого алкоголя и три тысячи рублей из кассы.

Всю дорогу до Казани, куда беглянка отправилась на такси, она опустошала свои запасы спиртного, пока не напилась до полного беспамятства. На следующий день сотрудники службы исполнения наказаний Татарстана обнаружили нарушительницу режима в чужой квартире, причем девушка и сама не могла объяснить, как и почему там очутилась. В вещах задержанной был только один из похищенных ноутбуков. Куда делось остальное, тоже осталось загадкой. Позже, правда, в полицию принесли смартфон, обнаруженный случайным прохожим в Казани, но бывшую воспитанницу детского дома это уже не спасло.

Решением Ново-Савинского суда столицы Татарстана наказание в виде принудительных работ было заменено на реальное лишение свободы. Сейчас, когда 28-летняя сбежавшая официантка отбыла этот срок и вышла на свободу, ей грозит новый приговор за кражу из кафе в Чувашии. Хотя она уже возместила основную сумму ущерба заведению и уверяет дознавателя МО МВД России «Алатырский» Сергея Солдатова, что больше не станет глупить и постарается изменить свою жизнь к лучшему, каких-либо гарантий здесь дать сложно. Пагубные привычки исправляются не просто трудом, а с большим трудом…