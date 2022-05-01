Чувашкино и киноархив объединяются с НацТВ

Принятым на заседании правительства постановлением утверждена передача АУ «НТРК Чувашии» Минцифры республики полномочий БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Минкультуры Чувашии в сфере кинематографии.

Такое слияние было рекомендовано Главой республики Олегом Николаевым. Этому предшествовала оживленная дискуссия, после которой и было принято решение. Основными целями деятельности Национальной телерадиокомпании Чувашии в постановлении указываются информационное обеспечение государственной политики в республике, развитие национальной кинематографии.