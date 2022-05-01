8,5 км тротуаров будет отремонтировано в столице Чувашии до конца года

Пять миллионов рублей выделено в 2022 году из бюджета города Чебоксары на ремонт трех пешеходных дорог. В Московском районе ремонт пешеходной части Московского проспекта на участке от Республиканской клинической больницы до главного корпуса ЧГУ имени И.Н. Ульянова уже завершен, сообщает «Чувашинформ». Обновлено 738 кв. метров тротуара протяженностью 246 метров.

Продолжаются работы на нечетной стороне улицы Кукшумской, на участке от проспекта И. Яковлева до улицы Хузангая: подрядчику предстоит привести в порядок 250 метров тротуара на площади 500 кв. метров. Еще один участок работ — тротуар от остановки «Рябинка» до остановки «Улица Кукшумская» по Эгерскому бульвару (четная сторона). Здесь уложат свежий асфальт на 183 метрах тротуара площадью 549 кв. метров.

Но и это еще не все. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Чебоксарах будет отремонтировано 7,7 км тротуаров вдоль магистралей шириной от 2,5 до 3 метров. Новые тротуары до конца 2022 года появятся вдоль бульвара Юности, улиц Нижегородская и Надежды, Делового и Авторемонтного проездов, на проспектах Мира и 9-й Пятилетки и вдоль местных проездов на Московском проспекте.