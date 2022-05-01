Автодорогу «Волга — Козловка» приведут в порядок на год раньше срока

Дорога эта, протяженностью 9,2 км, начинается со съезда с федеральной трассы М-7 и ведет к городу Козловке. «Данный объект переходящий, и ремонт данного участка дороги планировалось завершить в июне 2023 года, — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов. — Но благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета дорогу отремонтируют уже в этом году. Работы на объекте полностью должны быть завершены ко Дню республики. Это будет первый объект, который мы введем в эксплуатацию в рамках программы дорожных работ 2022 года».

К ремонту дороги подрядная организация ООО «СтройКом» приступила в апреле. В течение месяца рабочие отфрезеровали старое асфальтобетонное покрытие, обустроили бортовые камни. Затем дорожники приступят к устройству нового асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, установят сигнальные столбики и знаки и нанесут разметку термопластиком со светоотражающими элементами.