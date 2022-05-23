Не буквой одной едины

Добрососедские отношения с многолетней историей

В минувшую субботу Ульяновск принимал почетных гостей из Чувашии. Культурно значимые мероприятия перемежались с деловой частью. Глава республики Олег Николаев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских по-соседски укрепили общие связи, ориентируясь на многолетние экономические и гуманитарные отношения.

A — особое звучание

Раннее утро, Ульяновск просыпался. Редкие автомобили, немногочисленные пешеходы оживляли город…

Мы немного заплутали в поисках нужного адреса, но удачно встретили Владимира Бабайкина — председателя общественной организации «Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия». Он любезно показал нам дорогу, и мы оказались на узкой наклонной улочке, где среди современных домов выделяется строение явно не из нашего времени.

Этот дом — легендарное историческое здание. В 1868 году гимназист И.Я. Яковлев у себя на квартире в Симбирске основал частную школу для чувашских детей. В 1871 году она получила официальный статус Симбирской чувашской школы Министерства народного просвещения, а в 1890 была преобразована в Симбирскую чувашскую учительскую школу.

На территории школьной усадьбы находилось шесть зданий: нижний корпус, деревянный флигель, здание домовой церкви, здание школьных мастерских, верхний корпус, здание мужского двухклассного приходского училища. На сегодняшний день в «верхнем корпусе» располагается музей «Симбирская чувашская школа».

Старший научный сотрудник музея Нина Литвинова рассказала, что квартира чувашского просветителя восстанавливалась по фотографиям, и многие экспонаты оригинальные: «Это рабочий кабинет Ивана Яковлевича — письменный стол, на нем подлинные вещи. Например, очень ценный для нас нож для разрезания бумаги или зажим для бумаг в виде руки».

Но не только подлинностью экспонатов ценно это здание. В свое время здесь получили образование известные чувашские деятели, «птенцы гнезда Яковлева»: классик чувашской поэзии Константин Иванов, композитор Федор Павлов, писатели Марфа Трубина, Николай Шубоссинни, основатель чувашского театра Иоаким Максимов-Кошкинский, поэт Яков Ухсай.

Некогда пустой двор рядом со зданием бывшей школы теперь будет украшать памятный знак — буква A. В прошлом году исполнилось 150 лет с момента создания современного чувашского алфавита на основе русской графики выдающимся чувашским просветителем Иваном Яковлевым. В честь памятной даты в Ульяновске, на территории музея, было принято решение установить памятник.

За основу был взят проект скульптора, члена Союза чувашских художников России Виктора Егорова (Аванмарта) в виде стилизованной буквы, вписанной в круг. «Говоря о символике памятника надо сказать, что круг символизирует гармонию и согласие между народами. Верхняя дуга — символ Солнца, нижняя дуга символизирует Землю. Дополняет общую картину символ мировой горы, соединяющей верхний и нижний миры», — рассказал автор скульптуры. Таковы важные архетипы чувашского мировоззрения, чувашской мифологии.

«В чувашском алфавите есть четыре дополнительные буквы к русскому алфавиту. Именно благодаря этим буквам чувашский язык приобретает характерное звучание: он особенный, мягкий. Мы гордимся нашим выдающимся Иваном Яковлевичем Яковлевым, который внес фундаментальный вклад в развитие чувашского языка и культуры, чувашского народа», — отметил Глава республики Олег Николаев.

Вообще руководитель региона вместе с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских на церемонии открытия памятника охотно и искренне говорили о культуре, образовании и национальной идентичности. В частности, Алексей Русских заявил, что этот памятник является символом нерушимой многовековой дружбы: «Символом нашей великой общей истории, которая объединяет не только русский и чувашский народы, но абсолютно все этносы многонациональной России».

Сам памятник выполнен из светло-серой мраморной крошки. Его высота — чуть более полутора метров. К монументу ведут дорожки, выполненные из бетонных плит. По углам мемориальной площадки установлены элементы, расписанные стилизованными рунами.

Праздник земледелия

Так совпало, что в этот день, когда открывали памятник, в Ульяновске, в «Винновской роще» отмечали сразу два торжества — национальный чувашский праздник Акатуй и праздник дружбы народов. Глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских с удовольствием присоединились к народному гулянию.

Еще на подходе к парку культуры и отдыха чувствовалась особая атмосфера — на улице царило веселое оживление. Чувство единения передавалось каждому присутствующему через песни, танцы, приветливые улыбки. Ко всему прочему в честь праздника проводились мастер-классы, фотовыставки, уникальная ярмарка изделий художественных промыслов и ремесел Чувашии и Ульяновской области.

Не обошлось и без большой концертной программы. Возле главной сцены «Винновской рощи» было не протолкнуться. Еще бы — выступления творческих коллективов из Чувашии, Татарстана, Самарской и Оренбургской областей и 14 районов Ульяновского региона способны вызвать восторг у любого зрителя. Свои номера представили чувашский ансамбль «Илем» из Ульяновска, народные ансамбли «Шусам» и «Шанас» Цильнинского района, чувашская народная группа «Эревет» Вешкаймского района Ульяновской области.

СПРАВКА «СЧ» В Ульяновской области празднование Акатуя проходит в 32-й раз. Его организаторами являются общественная организация «Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия» и областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры Ульяновской области».

Нашу республику представлял Чувашский государственный ансамбль песни и танца, народный фольклорный ансамбль «Сеньял» Синьяльского Дома творчества Чебоксарского района и вокальный ансамбль «Салам» Кукшумского сельского Дома культуры Ядринского района.

Нужно обратить внимание, что в Ульяновской области проживают более 111 тысяч представителей чувашского народа. При этом насчитывается 167 населенных пунктов, в которых преобладают чуваши. В их числе 40 моноэтичных и 99 чувашско-руских поселений. Также местные чуваши образуют общие населенные пункты с мордвой и татарами.

Наиболее крупные чувашские села — Елаур и Алешкино в Сенгилеевском районе. Старые Алгаши, Новые Алгаши, Верхние, Средние и Нижние Тимерсяны и Богдашино в Цильнинском районе. Живайкино, Малая Хомутерь, Алинкино и Чувашская Решетка в Барышском районе.

«В Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом страны, мы продолжили линию почитания наших предков. В Чувашии мы посвятили этот год выдающимся землякам. Лестно осознавать, что на территории Ульяновской области много представителей чувашской национальности, которые прославили ульяновскую землю, свой род, внесли большой вклад в развитие страны», — сказал Глава республики, отметив, что нынешний праздник еще больше укрепит связи между двумя регионами.

«Уже более тридцати лет Акатуй для нашей области является общим символом труда и дружбы. Он исторически соединяет и сплачивает не только чувашскую, но и многие другие национальные общины региона. В Ульяновской области в мире и согласии проживают более 120 народов», — отметил губернатор Алексей Русских.

Делу время

Поездка Олега Николаева в Ульяновск не ограничилась только культурной миссией. В Доме правительства Ульяновской области главы двух регионов провели деловую встречу, во время которой подписали Соглашение о сохранении и развитии ранее сложившихся отношений в сфере торгово-экономического, научно-технического, социального и культурно-гуманитарного сотрудничества.

При подписании документа присутствовали также руководитель Администрации Главы республики Вячеслав Борисов и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова.

Несомненно, взаимовыгодное сотрудничество в области промышленности, образования, здравоохранения, и, конечно же, в сфере национальной политики двух регионов со временем не ослабевает. И все же, по мнению Главы республики, важно найти новые точки соприкосновения. «Сейчас открываются новые возможности, важно переосмыслить все, что уже было сделано, и найти новые точки для взаимодействия, наполнить его содержанием нового порядка. Это должно помочь нам быть успешными как по отдельности, так и в рамках совместных действий», — подчеркнул Олег Николаев.

Дальнейшая синергия позволит проводить совместные мероприятия, например, бизнес-миссии, которые позволят предприятиям наладить кооперационные связи в условиях нарастающего санкционного давления и реализации политики импортозамещения. Возможно усиление сотрудничества и в вопросах организации сельскохозяйственного производства, в том числе продвижения «зеленого» бренда.

«Ульяновские предприятия обладают уникальными технологиями, которые могут быть полезными для чувашских промышленников, что-то мы можем перенять у наших соседей. Будем обмениваться опытом», — высказался Алексей Русских.

У каждого из регионов есть свои успешные отдельные практики в реализации тех или иных проектов в различных значимых для общества сферах. Это касается и развития водного туризма. Этим летом Чувашия запустит первые речные туристические рейды в Казань и Нижний Новгород на судах на подводных крыльях «Валдай». Этот опыт республики, несомненно, будет интересен и Ульяновской области.

Пользуясь случаем, Глава республики пригласил Алексея Русских 23-24 июня в Чувашию на праздничные мероприятия, посвященные Дню республики, и на выездное заседание Комитета Государственной Думы по туризму, где будут обсуждаться вопросы создания необходимой инфраструктуры в регионах.

Также стороны обсудили проведение межрегионального патриотического марафона, посвященного трудовому подвигу в тылу. Как известно, на территории современной Ульяновской области в 1941 году велось строительство Куйбышевского оборонительного рубежа. Тем самым Олег Николаев предложил в ходе совместных мероприятий отдать дань памяти людям, которые в условиях зимнего времени, практически вручную, без техники, за короткие сроки справились с задачами по укреплению обороноспособности страны.

КСТАТИ

В ходе встречи в Ульяновской области Глава Чувашии Олег Николаев озвучил планы по строительству ипподрома при республиканской конно-спортивной школе в 2025–2026 годах. В рамках обмена лучшими региональными практиками за его основу может быть взят проект спортивного объекта, который сейчас реконструируется в Ульяновске.