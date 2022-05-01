Последний звонок — начало нового жизненного этапа

Андрей Александров, ректор ЧувГу имени И.Н. Ульянова:

«Завтра нас ждет торжественный и волнующий день — в чувашских школах прозвенит последний звонок. На праздничной школьной линейке, самой последней для каждого выпускника, и ребят, и родителей всегда охватывают сложные двойственные чувства: и радости, и грусти, и волнения, и предвкушения.

Позади длинный и непростой путь, сложившийся из школьных лет: от первых решенных задачек до «изюминок» высшей математики. Впереди столько открытых дверей, столько манящих возможностей. Вперед, дорогие выпускники! Ищите себя, выбирайте свой путь, поступайте в университет вашей мечты и, конечно же, на бюджетные места! Постигайте тонкости профессии, совершенствуйтесь, становитесь суперпрофессионалами!

А в праздничный день вспомните самые светлые и радостные моменты вашей школьной жизни: самую первую учительницу, лучших друзей, самые вкусные булочки в буфете, самые веселые и шумные праздники. Сохраните эти воспоминания на долгие годы! И они станут для вас источником энергии и оптимизма. Впереди новая взрослая жизнь, где нужно быть самостоятельным и ответственным, принимать важные «взрослые» решения, но ваши школьные годы останутся с вами навсегда в ваших сердцах.

Желаю всем выпускникам только успеха на экзаменах, высоких баллов ЕГЭ и уверенности в себе! Верьте в себя, и у вас все получится!

Мы ждем вас в Чувашском государственном университете. Наши педагоги помогут вашим мечтам сбыться. О самых современных и востребованных направлениях подготовки можно узнать на сайте приемной комиссии ЧувГУ».

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