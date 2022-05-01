В первый день туриады — первые медали!

В стартовавшем в Хвалынске спортивно-туристическом лагере «Туриада-2022» представительницы Чувашии Екатерина Жаркова и Анастасия Алексеева, показав отличную готовность, стали призерами соревнований по спортивному туризму. Как сообщили в Минспорта Чувашии, представительницам прекрасной половины удалось завоевать медали на дистанции «пешеходная личная» 4-го класса сложности среди девушек: Екатерина заняла второе место, а Анастасия — третье. «Золото» в этом виде программы завоевала Маргарита Черникова из Марий Эл. Важно, что в общекомандном зачете дисциплины сборная Чувашии заняла второе место, уступив лишь спортсменам из Марий Эл. На третьей строчке расположились представители Удмуртии.
Опубликовано: 20 мая 2022 г.
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