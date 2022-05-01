В чувашской глубинке строятся новые объекты по нацпроекту «Культура»

Зажила деревня с клубом

В канашской деревне Юманзары — радостное оживление. На днях здесь началось строительство сельского Дома культуры. Для небольшого населенного пункта, где проживает без малого 700 человек, современный двухэтажный клуб с залом на сто зрителей, который по плану появится в деревне к концу года, — объект грандиозный. Долгожданная стройка началась благодаря региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Когда-то, вспоминают юманзарцы, в деревне был свой клуб. В нем проводились сельские сходы, пел хор, выступал танцевальный коллектив — артисты даже занимали призовые места на уровне района. Со временем деревянное здание обветшало, и в 90-е годы его снесли. С тех пор на значимые мероприятия люди собирались прямо под открытым небом на улице, а на концерты, праздники, выборы отправлялись за два километра в клуб соседней деревни Караклы. Народ, по словам главы Караклинского сельского поселения Ивана Герасимова, в Юманзарах творческий: любит петь и танцевать, есть даже свои «звезды», так что пустовать клуб не будет.

Светлана Каликова, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Особое внимание в рамках нацпроекта «Культура» уделяется районным детским школам искусств. Ежегодно в районных музыкальных школах проводят капремонт, обновляют музыкальные инструменты. Новую жизнь федеральная программа вдохнула в сельские библиотеки. Только за два последних года «перезагрузку» получили 11 библиотек в районах и городах Чувашии. А в этом году распахнет свои двери обновленная библиотека имени Марфы Трубиной в Чебоксарах»

«Мы очень обрадовались, когда узнали, что в нашей деревне появится свой Дом культуры, — отзывается заведующая местным ФАПом Нина Ефимова. — Уже подумываем, какие кружки по интересам там организуем. Например, обязательно будет вязание. Раньше женщины собирались в Караклах: вязали, шили. Но не всем, особенно пенсионерам, было удобно туда добираться. Петь будем, танцевать, проводить концерты — люди у нас веселые, очень любят посещать культурные мероприятия. Будем и сами ходить, и детей с внуками водить».

Как рассказывает Иван Герасимов, местные жители с любопытством и нетерпением наблюдают за развернувшейся в деревне стройкой.

«Если бы такого федерального проекта не было, району было бы сложно построить такой объект. А если откровенно, невозможно», — признался он. Причем самым сложным было не столько подать заявку, сколько найти подрядчика, который добросовестно отнесется к своей работе. Ответственное дело доверили компании «Строй-Инэкс», с которой контракт заключили в апреле. Работы, по словам строителей, идут по графику, к концу года они рассчитывают сдать объект. В клубе, на который выделено 33 миллиона рублей, продумали все для удобства посетителей: и гардероб, и туалеты, и просторные кружковые кабинеты, и даже отдельную парковку.

В сельском зале нет свободных мест

А жители еще одной деревни Канашского района — Хучель — уже успели оценить новый Дом культуры. Его построили по нацпроекту «Культура» в 2020 году. Концерты там проходят при полном аншлаге, а в библиотеке, расположенной на втором этаже здания, всегда многолюдно. Это ли не показатель востребованности сельского очага культуры?

Клуб стал настоящим сердцем деревни. Концерты, спектакли, мультпоказы, выставки, танцы, поэтические вечера, кружки по интересам, женский хор и даже бильярд — каждый сельчанин находит здесь что-то свое. Затишье случается лишь с началом огородных работ, вот как сейчас.

«В поселении шесть деревень, а Хучель — как раз в самом центре, всем удобно приходить сюда в клуб, он у нас как место притяжения, — рассказывает глава Хучельского сельского поселения Алексей Петров. — Здесь проводится очень много мероприятий. Недавно, например, показывали 3D-мультфильмы. Зал был полон детьми с родителями. Очень радостно, когда клуб работает и сюда приходят люди».

А на день поселения, вспоминают сельчане, в Доме культуры собрали большой праздник. Съехались жители всех шести деревень, выступали артисты, в большом чане готовили ш?рпе, накрыли длинный стол для всех — с появлением современного Дома культуры деревня словно ожила, радуются в Хучели. Раньше, когда клубом служило тесное подвальное помещение местной школы, о такой площадке жители могли только мечтать…

«Это не просто очаг культуры, это целый дворец культуры. Людям нужна пища для души, всем хочется красоты, слушать и петь песни, показывать свои таланты», — доволен 75-летний Герман Иванов. В Доме культуры он — частый гость, выступает со сцены со своими стихами перед односельчанами.

ЦИФРА 127,36 млн рублей направлено на реализацию региональных проектов нацпроекта «Культура» в 2022 году в Чувашии

Вместе с формой меняется и содержание новых объектов культуры, построенных в республике по нацпроекту «Культура». Так, в селе Шихазаны, где в конце прошлого года на федеральные средства обновили центральную библиотеку Канашского района, сделав из нее современное творческое пространство, вдвое выросло число посетителей. По нацпроекту библиотека получила 10 миллионов рублей, на эти деньги полностью преобразили помещения, закупили новые книги и современное оборудование. Здесь устраивают выставки и встречи с интересными людьми, проводят мастер-классы, знакомят с новыми технологиями. В прошлом году, например, в библиотеке появились прибор для вышивания и термопресс. «Людям очень нравится, и все очень удивляются, что в такой глубинке есть такая современная модельная библиотека», — рассказывает заведующая Любовь Васильева.

А совсем скоро уникальный объект — Центр культурного развития — появится и в Цивильске. Город стремительно растет, и районный Дворец культуры уже не может охватить культурным досугом всех желающих, особенно детей и молодежь. Не случайно местом для стройки выбрали новый быстроразвивающийся микрорайон «Южный-2», где много молодых семей.

В Чувашии, к слову, подобных центров еще не было. В одном месте будут современный кинозал, танцевальный класс, помещения для кружков и творческих коллективов, выставочное пространство, кафе. Здание — в виде цветка, где каждому блоку отведут отдельный корпус-лепесток. Построить центр планируют по нацпроекту «Культура» к осени 2023 года. Работы на стройплощадке уже идут — возводит объект компания «ПМК-8», на его реализацию заложено более 200 миллионов рублей. Как заметил глава администрации Цивильского района Сергей Беккер, у нового микрорайона — большие перспективы. Кстати, жилой массив «Южный-2» планируют переименовать в Маминский — по названию исчезнувшего села Мамино, родины русского писателя и историка Николая Арцыбашева.

Чтобы талантов было больше

Культурная среда в глубинке становится доступнее благодаря национальному проекту «Культура», который реализуется в России, в том числе и в нашей республике, уже 4-й год. С его помощью возрождаются сельские Дома культуры, открываются кинозалы, модельные библиотеки, создаются комфортные условия для работы и творчества даже в совсем небольших населенных пунктах.

Как рассказала руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова, в 2020-2021 годах при поддержке нацпроекта в республике новые Дома культуры появились в Канашском, Вурнарском и Чебоксарском районах. В этом году на очереди клуб в деревне Юманзары. Большое внимание созданию комфортных условий для жизни и работы на селе уделяет Глава Чувашии Олег Николаев. С 2022 года в республике действует подпрограмма «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» в рамках госпрограммы «Развитие культуры». По ней в этом году запланировано построить пять сельских клубно-досуговых учреждений.