В Чувашии готовятся к открытию мемориала, посвященного подвигу тружеников тыла

Оживут цеха, застучат кирки и лопаты…

Чуть больше месяца осталось до открытия мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе. И судя по тому, какая масштабная и тщательная ведется к торжеству подготовка, оно станет крупным и значимым событием не только для нашей республики, но и для страны в целом. Предварять открытие будут важные мероприятия всероссийского уровня. Например, в Госдуме и Совете Федерации откроются выставки, посвященные трудовому подвигу строителей оборонительных линий. А 1 июля столица Чувашии примет Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи Победы», делегаты которого также посетят новый мемориал. И даже Вечный огонь в нем возгорится не просто так: планируется, что участники патриотической эстафеты доставят к памятнику пламя от самых кремлевских стен.

От выставки в Госдуме…

Как будут организованы грядущие мероприятия и что еще осталось доделать на стройплощадке, обсуждалось вчера на совещании в Доме правительства республики.

«Предстоят события, которые станут итогом нашей работы по увековечению трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей. И главное из них — открытие мемориала», — напомнил Глава Чувашии Олег Николаев, попросив четко скоординировать работу по всем направлениям.

Итак, в июне в Москве запланированы две выставки под названием «Рубежи Победы». По словам руководителя Минкультуры Чувашии Светланы Каликовой, большую организационную поддержку в этом деле оказали депутат Госдумы Алла Салаева и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

КСТАТИ По словам Олега Николаева, оргкомитет по подготовке предстоящих мероприятий возглавит начальник управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков. Соответствующая рабочая группа соберется 24 мая.

В Госдуме мероприятие пройдет с 6 по 10 июня. В экспозицию войдут фотоматериалы и архивные документы об истории строительства оборонительных рубежей.

Здесь установят стенды, где будут указаны сроки и масштабы возведения линии обороны, число привлеченных людей и задействованной техники. Также подготовлен макет строящегося сейчас мемориала на трассе М-7 возле Байгулово. На экране покажут видеоролики с воспоминаниями тружеников тыла.

Похожая выставка пройдет и в Совете Федерации с 13 по 21 июня. Основной акцент тут будет сделан на труде женщин в годы войны. Творческую нотку и эмоции добавят этно-группа «Ярды» Августы Уляндиной с песней «Сурский сухопляс» и певец Максим Попов, он исполнит авторскую песню «Сурский рубеж».

Важно, что регион сможет презентовать свои успешные наработки в деле увековечивания подвига героев трудового фронта, отметила Светлана Каликова. По ее мнению, опыт Чувашии будет интересным для других субъектов страны и пригодится в подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Эти мероприятия для нас очень значимы, — согласился Олег Николаев. — Как правило, на таких площадках регионы презентуют свой потенциал. Но мы заходим еще и с тематической выставкой, посвященной трудовому подвигу, и в свете происходящих сейчас событий многое, что мы делали в прошлом году, приобретает новое прочтение».

…До Всероссийского форума

Как уже было сказано, продолжит марафон событий Всероссийский форум городов трудовой доблести, который пройдет в столице Чувашии 1 и 2 июля. К слову, на сегодня 44 города имеют такое почетное звание. Среди них — Чебоксары, Казань, Нижний Новгород, Самара, есть и совсем небольшие города — такие как Боровичи, Ухта и другие.

Дата для проведения форума выбрана не случайно. По словам начальника управления культуры и развития туризма администрации Чебоксар Людмилы Марковой, именно 1 июля 1941 года газета «Правда» на своих страницах впервые опубликовала лозунг «Все для фронта, все для победы!».

Участниками съезда станут главы городов, директора предприятий, представители работающей молодежи, педагоги, работники музеев и архивов, представители общественных организаций. Их ждут экскурсии на предприятия трудовой доблести, дискуссии, круглые столы. Также участникам форума предложат изготовить эмблему, которой они обозначат место своего города на общей карте.

Главной площадкой для проведения форума станет Чебоксарский электроаппаратный завод, где откроется интерактивная выставка «Все для фронта, все для победы!». По словам Людмилы Марковой, с помощью современных мультимедийных технологий здесь «оживут» первые цеха, работавшие в годы войны. Участники мероприятия погрузятся в события 1941 года: на их глазах в чистом поле будет возводиться промышленное предприятие, запустятся конвейерные линии. Они увидят оживших героев, которые первыми встали у станков эвакуированного в Чебоксары завода.

С эффектом погружения

И, конечно, участники форума посетят мемориал «Строителям безмолвных рубежей», где вечером 1 июля должно состояться торжественное открытие. На церемонию соберутся высокие гости. Как рассказали на совещании, планируется пригласить представителей Администрации Президента России, Государственной Думы, Совета Федерации, руководителей соседних регионов, общественных организаций.

Суть мероприятия в том, чтобы передать чувство гордости за трудовой подвиг людей, которые в тяжелые годы войны всеми силами приближали Победу, сказала Светлана Каликова. Гости увидят театрализованное представление с элементами исторической реконструкции. По пути к памятнику будет установлена инсталляция в виде плотных стен из лопат, кирок и ломов — словом, тех инструментов, которыми женщины холодной зимой 1941-го долбили мерзлую землю. Для создания атмосферы тех лет используют и звуковые эффекты…

Времени остается совсем немного. И пока отрабатывается концепция, на строительной площадке активно продолжаются работы. О ходе строительства мемориала доложил вице-премьер — руководитель Минстроя Чувашии Павел Данилов. По его словам, сейчас на объекте ведутся наружные отделочные работы, монтаж внутренних электрических сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, пуско-наладочные работы. Готовится и автомобильная стоянка. Впереди — большие работы по озеленению территории. Администрация Козловского района в свою очередь планирует отремонтировать подъездную дорогу к мемориалу и тоже подключиться к благоустройству. Министр заверил, что все будет завершено в запланированные сроки.