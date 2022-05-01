В Чувашии представили «сильные идеи для нового времени»

От интересных замыслов до жизнеспособных проектов

17 мая прошла стратегическая сессия форума «Сильные идеи для нового времени». Ее главная цель — совместно с представителями органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественности и бизнеса Чувашии рассмотреть и обсудить проекты, представленные от республики.

Организаторы, Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, называют этот форум возможностью для каждого гражданина предложить свою идею для развития страны, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. В республике региональный этап форума стартовал в начале апреля. И на сегодняшний день от Чувашии на крауд-платформе размещено 120 проектов. По количеству заявок республика занимает 25-е место в России, по направлению «Развитие регионов» — почетное второе место.

Глава республики Олег Николаев подчеркнул, что все представленные идеи могут быть применены для формирования образа будущего Чувашии. «За последние три месяца, пока мы живем в условиях жесточайших санкций, мы фиксируем всплеск идей и новых подходов к реализации наших задач. Моя позиция — не просто загрузить в этот проект идеи, но и комплексно посмотреть на регион с точки зрения уже реализуемых проектов в рамках Комплексной программы социально-экономического развития и Стратегии-2035», — сказал он.

Прошедшая стратегическая сессия показала, что среди множества проектов выделялись концепции в области искусственного интеллекта. Возможности ИИ было предложено использовать в медицине для диагностики заболеваний глаз, при постановке радиологических диагнозов, анализе коронароангиографий, а также в энергетике и при формировании комфортной городской среды.

«В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» сейчас идет активное развитие направления «сквозных» цифровых технологий, и представленные здесь, на стратегической сессии, проекты подтверждают его актуальность и популярность. Как минимум три инициативы направлены на развитие искусственного интеллекта в Чувашии, ни одну из них мы не оставим без внимания», — отметила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Кристина Майнина.

В целом от жителей республики было представлено 23 проекта. В их числе и промышленный способ сушки картофеля, который, кстати сказать, уже запатентован автором идеи Виктором Харнасом. Руководитель региона особо обратил на эту идею внимание, предложив под патент использовать мощности предприятий республики и запустить в промышленное производство оборудование для переработки картофеля по обозначенной технологии.

Впрочем, сама по себе любая хорошая идея ничего не значит без действия. «Задача стратегической сессии — получить обратную связь от экспертов, доработать свои проекты, скооперироваться с другими участниками», — отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Стоит сказать, что наиболее перспективные инициативы представят на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет летом этого года. Там планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.

СПРАВКА «СЧ»

Впервые конкурс «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году. На нем было зарегистрировано 220 тысяч участников, граждане представили более 15 тысяч идей, из которых около 50 предложили жители нашей республики. По результатам голосования 17 инициатив Чувашии попали в ТОП-1000 наиболее перспективных.