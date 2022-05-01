АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ, заместитель председателя правительства Чувашии — полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте РФ

«Для меня большая честь, что моя работа во главе администрации города Чебоксары высоко оценена Правительством страны и отмечена наградой Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в номинации «Лучший руководитель». Практики, реализованные на территории города, служат хорошим примером для многих муниципалитетов России. Могу пожелать руководителям городов — смело заявлять о своем муниципалитете на всех площадках, во всех экспертных группах, эффективно коммуницировать с бизнесом, инвесторами, региональными и федеральными ведомствами, с жителями. С помощью всех возможных инструментов надо развивать свою территорию, повышать качество жизни горожан».