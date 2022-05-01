23-летний житель Батыревского района ездил с поддельными правами

Прокуратура Батыревского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в использовании поддельного водительского удостоверения.

Установлено, что молодой человек в прошлом году проходил в автошколе курсы подготовки водителей, однако обучение не завершил. В декабре того же года он находился в Москве, и ему понадобилось водительское удостоверение для управления приобретенной автомашиной. Для этого злоумышленник подыскал в интернете объявление о возможности изготовления поддельных прав, а затем перевел неустановленному лицу 35 тысяч рублей и переслал свою фотографию.

Через некоторое время по почте он получил удостоверение на свое имя. А в конце января этого года, когда машину остановили сотрудники ГИБДД, у полицейских возникли сомнения в подлинности представленного водителем документа. При проверке по базам данных установлено, что владельцем водительского удостоверения, номер которого указан на поддельных правах, фактически был другой человек.

Действия злоумышленника органом предварительного расследования квалифицированы по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения), предусматривающей наказание вплоть до года лишения свободы. Обвиняемый в ходе дознания вину признал.

В прокуратуре республики сообщили, что в отношении неустановленного лица, изготовившего для него поддельное водительское удостоверение, сотрудники полиции проводят процессуальную проверку, устанавливаются его местонахождение и обстоятельства подделки документа.