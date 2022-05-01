ТАМАРА ПУРТОВА,

директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова

«В Год культурного наследия народов России очень важно, чтобы миллионы россиян стали не только зрителями, но и активными участниками всех творческих акций, большая часть из которых, конечно, адресована детям, молодежи. Они и являются наследниками традиций. Главным событием лета станет Всероссийская детская фольклориада — новый фестиваль пройдет в июне и соберет в Чувашии более тысячи мальчишек и девчонок, юных звезд народного искусства из 78 регионов России».