Работа по доведению средств бюджета в экономику должна ускориться

Инвестпроекты получат поддержку

На очередном заседании Кабинета министров Чувашии под председательством Главы республики Олега Николаева был утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал 2022 года.

В целом по итогам первого квартала бюджет республики исполнен с профицитом в размере 4,3 млрд рублей. При этом казна получила 8,3 млрд рублей поступлений от налогов и сборов, что выше аналогичного прошлогоднего периода на 11,7%.

Олег Николаев отметил, что исполнение бюджета в плановом режиме должно настроить всех руководителей органов власти на усиленную реализацию запланированных мероприятий, причем в ускоренном формате.

«Мы в ближайшее время рассмотрим итоги контрактации на 1 мая и будем принимать решения в соответствии с ранее утвержденными регламентами. Наша задача — ускоряться с точки зрения скорейшего доведения средств в экономику и соответственно далее — для достижения намеченных целевых показателей не в конце года, а как можно раньше», — сказал Глава республики.

Как сообщил первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков, поступление собственных доходов в республиканский бюджет обеспечивается хорошими темпами, и все мероприятия в части контрактации средств и формирования резервов проводятся органами власти в плановом порядке.

На заседании правительства также принято решение расширить круг получателей кредитных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса. Кредитными средствами смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты по производству и переработке сельхозпродукции и участвующие в реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Также, по словам министра, государственная поддержка, направленная на развитие сельского хозяйства и сельских территорий, распространяется и на сельский туризм.

«Кроме того, предусматривается обязательное включение в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства информации о состоянии производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками», — сообщил Сергей Артамонов.

Наряду с этим в республике совершенствуется механизм грантовой поддержки перспективных направлений сельскохозяйственного производства. По словам руководителя Минсельхоза, в 2022 году перечень многообещающих направлений сельскохозяйственного производства наряду с сыроделием и товарным рыбоводством дополнит ягодоводство.

Одновременно вносится ряд изменений для совершенствования механизма предоставления грантов. В частности, исключается требование об обязательной регистрации грантополучателя на сельской территории или территории сельской агломерации.

Помимо этого, на заседании Кабинета министров Чувашии были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся внесения изменений в действующие правительственные документы.